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وزير الشؤون الدينية الإندونيسي: ما تقدمه المملكة في مجمع الملك فهد مفخرة للعالم

أشاد بالجهود في مجال خدمة كتاب الله الكريم

زار وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا ياقوت خليل قماس، والوفد المرافق معه، اليوم الأربعاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ضمن برنامج زيارته الرسمية للمملكة، حيث كان في استقباله لدى وصوله للمجمع فضيلة الأمين العام للمجمع الشيخ طلال بن رازن الرحيلي، وعدد من المسؤولين.

واطَّلع وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له خلال الزيارة على آلية العمل في المجمّع، ومراحل طباعة المصحف الشريف، والإصدارات المتنوعة التي ينتجها المجمّع، والتقنيات والتطبيقات الحديثة المستخدمة في مجال خدمة كتاب الله الكريم، ونشر إصداراته المطبوعة بمختلف اللغات إلى أنحاء العالم.

وقال وزير الشؤون الدينية الإندونيسي في تصريحه له خلال الزيارة: "سرني ما شاهدته من عمل ضخم جداً في هذا المجمع الذي يخدم كتاب الله ويستفيد منه المسلمون في أنحاء العالم، ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الامين -حفظهما الله- على جهودهما العظيمة في خدمة الدين الإسلامي والعناية بالقرآن الكريم طباعة ونشراً وترجمة".

وأكد الوزير "قوماس" أن ما تقوم به المملكة من جهود لخدمة الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم ومن أهمها العناية بالقرآن الكريم ونشر علومه ومعانيه بمختلف لغات العالم هي محل تقدير وفخر، سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء.

وثمن "قوماس" ما شهده المجمع من قفزة في سقف الإنتاج الذي تجاوز العشرين مليون نسخة رغم جائحة كورونا وبجودة عالية لخدمة المسلمين بالعالم في ظل التوجيهات الرشيدة من القيادة الحكيمة للمملكة، كما قدم شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على الجهود المبذولة للأشراف والمتابعة الدؤوبة على هذا المجمع الذي يخدم كتاب الله وترجمة معانيه وبجودة رائعة.

وعبر وزير الشؤون الدينية الإندونيسي في ختام تصريحاته عن حرص بلاده على الاستفادة من تجربة المملكة في خدمة القرآن الكريم عبر المجمع، مؤكدًا أن العمل والتنسيق يجرى مع وزارة الشؤون الإسلامية عبر مذكرة التفاهم للاستفادة من إصدارات المجمع لسد الاحتياجات لمسلمي إندونيسيا.

وفي ختام الزيارة قدم الأمين العام للمجمع هدية تذكارية لوزير الشؤون الدينية الإندونيسي، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الشؤون الدينية الإندونيسي: ما تقدمه المملكة في مجمع الملك فهد مفخرة للعالم
سبق

زار وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا ياقوت خليل قماس، والوفد المرافق معه، اليوم الأربعاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ضمن برنامج زيارته الرسمية للمملكة، حيث كان في استقباله لدى وصوله للمجمع فضيلة الأمين العام للمجمع الشيخ طلال بن رازن الرحيلي، وعدد من المسؤولين.

واطَّلع وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له خلال الزيارة على آلية العمل في المجمّع، ومراحل طباعة المصحف الشريف، والإصدارات المتنوعة التي ينتجها المجمّع، والتقنيات والتطبيقات الحديثة المستخدمة في مجال خدمة كتاب الله الكريم، ونشر إصداراته المطبوعة بمختلف اللغات إلى أنحاء العالم.

وقال وزير الشؤون الدينية الإندونيسي في تصريحه له خلال الزيارة: "سرني ما شاهدته من عمل ضخم جداً في هذا المجمع الذي يخدم كتاب الله ويستفيد منه المسلمون في أنحاء العالم، ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الامين -حفظهما الله- على جهودهما العظيمة في خدمة الدين الإسلامي والعناية بالقرآن الكريم طباعة ونشراً وترجمة".

وأكد الوزير "قوماس" أن ما تقوم به المملكة من جهود لخدمة الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم ومن أهمها العناية بالقرآن الكريم ونشر علومه ومعانيه بمختلف لغات العالم هي محل تقدير وفخر، سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء.

وثمن "قوماس" ما شهده المجمع من قفزة في سقف الإنتاج الذي تجاوز العشرين مليون نسخة رغم جائحة كورونا وبجودة عالية لخدمة المسلمين بالعالم في ظل التوجيهات الرشيدة من القيادة الحكيمة للمملكة، كما قدم شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على الجهود المبذولة للأشراف والمتابعة الدؤوبة على هذا المجمع الذي يخدم كتاب الله وترجمة معانيه وبجودة رائعة.

وعبر وزير الشؤون الدينية الإندونيسي في ختام تصريحاته عن حرص بلاده على الاستفادة من تجربة المملكة في خدمة القرآن الكريم عبر المجمع، مؤكدًا أن العمل والتنسيق يجرى مع وزارة الشؤون الإسلامية عبر مذكرة التفاهم للاستفادة من إصدارات المجمع لسد الاحتياجات لمسلمي إندونيسيا.

وفي ختام الزيارة قدم الأمين العام للمجمع هدية تذكارية لوزير الشؤون الدينية الإندونيسي، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
05:03 PM

وزير الشؤون الدينية الإندونيسي: ما تقدمه المملكة في مجمع الملك فهد مفخرة للعالم

أشاد بالجهود في مجال خدمة كتاب الله الكريم

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
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زار وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا ياقوت خليل قماس، والوفد المرافق معه، اليوم الأربعاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ضمن برنامج زيارته الرسمية للمملكة، حيث كان في استقباله لدى وصوله للمجمع فضيلة الأمين العام للمجمع الشيخ طلال بن رازن الرحيلي، وعدد من المسؤولين.

واطَّلع وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له خلال الزيارة على آلية العمل في المجمّع، ومراحل طباعة المصحف الشريف، والإصدارات المتنوعة التي ينتجها المجمّع، والتقنيات والتطبيقات الحديثة المستخدمة في مجال خدمة كتاب الله الكريم، ونشر إصداراته المطبوعة بمختلف اللغات إلى أنحاء العالم.

وقال وزير الشؤون الدينية الإندونيسي في تصريحه له خلال الزيارة: "سرني ما شاهدته من عمل ضخم جداً في هذا المجمع الذي يخدم كتاب الله ويستفيد منه المسلمون في أنحاء العالم، ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الامين -حفظهما الله- على جهودهما العظيمة في خدمة الدين الإسلامي والعناية بالقرآن الكريم طباعة ونشراً وترجمة".

وأكد الوزير "قوماس" أن ما تقوم به المملكة من جهود لخدمة الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم ومن أهمها العناية بالقرآن الكريم ونشر علومه ومعانيه بمختلف لغات العالم هي محل تقدير وفخر، سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء.

وثمن "قوماس" ما شهده المجمع من قفزة في سقف الإنتاج الذي تجاوز العشرين مليون نسخة رغم جائحة كورونا وبجودة عالية لخدمة المسلمين بالعالم في ظل التوجيهات الرشيدة من القيادة الحكيمة للمملكة، كما قدم شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على الجهود المبذولة للأشراف والمتابعة الدؤوبة على هذا المجمع الذي يخدم كتاب الله وترجمة معانيه وبجودة رائعة.

وعبر وزير الشؤون الدينية الإندونيسي في ختام تصريحاته عن حرص بلاده على الاستفادة من تجربة المملكة في خدمة القرآن الكريم عبر المجمع، مؤكدًا أن العمل والتنسيق يجرى مع وزارة الشؤون الإسلامية عبر مذكرة التفاهم للاستفادة من إصدارات المجمع لسد الاحتياجات لمسلمي إندونيسيا.

وفي ختام الزيارة قدم الأمين العام للمجمع هدية تذكارية لوزير الشؤون الدينية الإندونيسي، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

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