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شاهد من الحرم.. توزيع عدد من الخزائن الجديدة بمصلى الجنائز وصحن الطواف

تحتوي على عدد من الخدمات منها المصاحف ذات الحجم الكبير والمترجم معاني كلماتها

وزعت إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام التابعة لوكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالتعاون مع إدارة خدمات الجنائز، عددًا من الخزائن الخاصة بحمل المصاحف والكتب في مصليات الجنائز وصحن الطواف، بشكل جديد وتحتوي على عدد من الخدمات؛ منها المصاحف ذات الحجم الكبير، والمترجم معاني كلماتها لعدد من اللغات.

وأكد مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب غازي الذبياني، أن توفير هذه الخزائن جاء بعد تدشين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لها في وقت سابق للمضيّ قدمًا في تحقيق رسالة الحرمين الشريفين وإبراز الجهود العظيمة التي تقدّمها المملكة، حفظها الله.

إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من الحرم.. توزيع عدد من الخزائن الجديدة بمصلى الجنائز وصحن الطواف
سبق

وزعت إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام التابعة لوكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالتعاون مع إدارة خدمات الجنائز، عددًا من الخزائن الخاصة بحمل المصاحف والكتب في مصليات الجنائز وصحن الطواف، بشكل جديد وتحتوي على عدد من الخدمات؛ منها المصاحف ذات الحجم الكبير، والمترجم معاني كلماتها لعدد من اللغات.

وأكد مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب غازي الذبياني، أن توفير هذه الخزائن جاء بعد تدشين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لها في وقت سابق للمضيّ قدمًا في تحقيق رسالة الحرمين الشريفين وإبراز الجهود العظيمة التي تقدّمها المملكة، حفظها الله.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
01:16 PM

شاهد من الحرم.. توزيع عدد من الخزائن الجديدة بمصلى الجنائز وصحن الطواف

تحتوي على عدد من الخدمات منها المصاحف ذات الحجم الكبير والمترجم معاني كلماتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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وزعت إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام التابعة لوكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالتعاون مع إدارة خدمات الجنائز، عددًا من الخزائن الخاصة بحمل المصاحف والكتب في مصليات الجنائز وصحن الطواف، بشكل جديد وتحتوي على عدد من الخدمات؛ منها المصاحف ذات الحجم الكبير، والمترجم معاني كلماتها لعدد من اللغات.

وأكد مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب غازي الذبياني، أن توفير هذه الخزائن جاء بعد تدشين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لها في وقت سابق للمضيّ قدمًا في تحقيق رسالة الحرمين الشريفين وإبراز الجهود العظيمة التي تقدّمها المملكة، حفظها الله.

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