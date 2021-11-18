"الغامدي" مساعدًا لشؤون المراكز بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

أصدر المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد الثمالي، قرارًا بتكليف الدكتور نواف بن مفرح الغامدي، مساعدًا للمشرف العام لشؤون المراكز.

ويعتبر الدكتور "الغامدي" من الكفاءات المتميزة؛ حيث عَمِل نائبًا للمدير الطبي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومن ثم مديرًا طبيًّا.