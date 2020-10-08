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تصفيات مونديال 2022: البرازيل تستهل مشوارها ضد بوليفيا

مرشح فوق العادة للتأهل لنهائيات كأس العالم

يدشن منتخب البرازيل، حامل اللقب خمس مرات، تصفيات مونديال 2022 لكرة القدم أمام ضيفه منتخب بوليفيا غدًا.
ويعتبر المنتخب البرازيلي، مرشحًا فوق العادة للتأهل من أميركا الجنوبية لنهائيات كأس العالم، حيث تشارك عشرة منتخبات في مجموعة واحدة يتأهل منها أول أربعة إلى النهائيات المقررة في قطر عام 2022، فيما يخوض الخامس ملحقًا مع ممثل أوقيانيا.
وضم مدرب المنتخب البرازيلي تيتي مهاجم إيفرتون الإنجليزي ريشارليسون، رودريغو لاعب ريال مدريد الإسباني، ماتيوس كونيا (21 عامًا) لاعب هرتا برلين الألماني، ريبيرو لاعب وسط فلامنغو الهجومي، واستدعى للمرة الأولى لاعب وسط ليون الفرنسي برونو غيمارايش، ولم تتأكد مشاركة لاعبه نيمار الذي يعاني من إصابة في ظهره.
في المقابل، تدخل بوليفيا المنافسة على بطاقة التأهل بمواجهتين صعبتين، حيث تستقبل الأرجنتين الثلاثاء المقبل في لاباز، بعد مباراته أمام المنتخب البرازيلي.

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تصفيات مونديال 2022: البرازيل تستهل مشوارها ضد بوليفيا
سبق

يدشن منتخب البرازيل، حامل اللقب خمس مرات، تصفيات مونديال 2022 لكرة القدم أمام ضيفه منتخب بوليفيا غدًا.
ويعتبر المنتخب البرازيلي، مرشحًا فوق العادة للتأهل من أميركا الجنوبية لنهائيات كأس العالم، حيث تشارك عشرة منتخبات في مجموعة واحدة يتأهل منها أول أربعة إلى النهائيات المقررة في قطر عام 2022، فيما يخوض الخامس ملحقًا مع ممثل أوقيانيا.
وضم مدرب المنتخب البرازيلي تيتي مهاجم إيفرتون الإنجليزي ريشارليسون، رودريغو لاعب ريال مدريد الإسباني، ماتيوس كونيا (21 عامًا) لاعب هرتا برلين الألماني، ريبيرو لاعب وسط فلامنغو الهجومي، واستدعى للمرة الأولى لاعب وسط ليون الفرنسي برونو غيمارايش، ولم تتأكد مشاركة لاعبه نيمار الذي يعاني من إصابة في ظهره.
في المقابل، تدخل بوليفيا المنافسة على بطاقة التأهل بمواجهتين صعبتين، حيث تستقبل الأرجنتين الثلاثاء المقبل في لاباز، بعد مباراته أمام المنتخب البرازيلي.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
03:59 PM

تصفيات مونديال 2022: البرازيل تستهل مشوارها ضد بوليفيا

مرشح فوق العادة للتأهل لنهائيات كأس العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يدشن منتخب البرازيل، حامل اللقب خمس مرات، تصفيات مونديال 2022 لكرة القدم أمام ضيفه منتخب بوليفيا غدًا.
ويعتبر المنتخب البرازيلي، مرشحًا فوق العادة للتأهل من أميركا الجنوبية لنهائيات كأس العالم، حيث تشارك عشرة منتخبات في مجموعة واحدة يتأهل منها أول أربعة إلى النهائيات المقررة في قطر عام 2022، فيما يخوض الخامس ملحقًا مع ممثل أوقيانيا.
وضم مدرب المنتخب البرازيلي تيتي مهاجم إيفرتون الإنجليزي ريشارليسون، رودريغو لاعب ريال مدريد الإسباني، ماتيوس كونيا (21 عامًا) لاعب هرتا برلين الألماني، ريبيرو لاعب وسط فلامنغو الهجومي، واستدعى للمرة الأولى لاعب وسط ليون الفرنسي برونو غيمارايش، ولم تتأكد مشاركة لاعبه نيمار الذي يعاني من إصابة في ظهره.
في المقابل، تدخل بوليفيا المنافسة على بطاقة التأهل بمواجهتين صعبتين، حيث تستقبل الأرجنتين الثلاثاء المقبل في لاباز، بعد مباراته أمام المنتخب البرازيلي.

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