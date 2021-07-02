النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1208 خلال الـ24 ساعة الماضية

مفاضلة تنافسية غدًا بجامعة الملك فيصل.. فتح باب القبول للبكالوريوس والدبلوم

"الفريدان": حريصون على تحديد الرغبات وتحقيق العدالة والشفافية العالية إلكترونيًّا

أعلنت جامعة الملك فيصل عن موعد فتح بوابة القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم "الانتظام"، وذلك مساء يوم غد السبت 23-11-1442هـ الموافق 3-7-2021م، ويستمر التسجيل حتى الثانية عشرة ظهرًا من يوم الأربعاء 27/ 11/ 1442هـ الموافق 7/ 7/ 2021م.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان، أن على المتقدمين من (الطلاب) اختيار الرغبات وعددها (26) رغبة (لخريجي الثانوية - القسم العلمي)، أو اختيار الرغبات وعددها (9) تسع رغبات (لخريجي الثانوية - القسم الشرعي، والأدبي، والإداري، وتحفيظ القرآن الكريم، والمعهد العلمي).

وأضاف: "أما المتقدمات من (الطالبات) فعليهن الاختيار من الرغبات وعددها (26) ست وعشرون رغبة (لخريجات الثانوية - القسم العلمي)، أو اختيار الرغبات وعددها (10) عشر رغبات (لخريجات الثانوية القسم الشرعي، والأدبي، والإداري، وتحفيظ القرآن الكريم). وأشار إلى أنه في حال عدم اختيار واكتمال الرغبات جميعها يعد طلب القبول غير مكتمل، ويتم استبعاده من المفاضلة".

وأكّد "الفريدان" حرص إدارة الجامعة على سير عملية القبول وفق ما يحقق العدالة للمتقدمين، والشفافية العالية، مؤكدًا على أن تحقيق جميع الرغبات يتم من خلال مفاضلة تنافسية إلكترونية بناء على الشروط المعلن عنها، داعيًا جميع المتقدمين والمتقدمات إلى أهمية متابعة مواعيد وإجراءات وتعليمات القبول للعام الجامعي 1442-1443هـ، والاطلاع بشكل مستمر على كل ما يصدر عن الجامعة من إعلانات وأخبار بهذا الشأن في حساباتها الرسمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مفاضلة تنافسية غدًا بجامعة الملك فيصل.. فتح باب القبول للبكالوريوس والدبلوم
سبق

أعلنت جامعة الملك فيصل عن موعد فتح بوابة القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم "الانتظام"، وذلك مساء يوم غد السبت 23-11-1442هـ الموافق 3-7-2021م، ويستمر التسجيل حتى الثانية عشرة ظهرًا من يوم الأربعاء 27/ 11/ 1442هـ الموافق 7/ 7/ 2021م.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان، أن على المتقدمين من (الطلاب) اختيار الرغبات وعددها (26) رغبة (لخريجي الثانوية - القسم العلمي)، أو اختيار الرغبات وعددها (9) تسع رغبات (لخريجي الثانوية - القسم الشرعي، والأدبي، والإداري، وتحفيظ القرآن الكريم، والمعهد العلمي).

وأضاف: "أما المتقدمات من (الطالبات) فعليهن الاختيار من الرغبات وعددها (26) ست وعشرون رغبة (لخريجات الثانوية - القسم العلمي)، أو اختيار الرغبات وعددها (10) عشر رغبات (لخريجات الثانوية القسم الشرعي، والأدبي، والإداري، وتحفيظ القرآن الكريم). وأشار إلى أنه في حال عدم اختيار واكتمال الرغبات جميعها يعد طلب القبول غير مكتمل، ويتم استبعاده من المفاضلة".

وأكّد "الفريدان" حرص إدارة الجامعة على سير عملية القبول وفق ما يحقق العدالة للمتقدمين، والشفافية العالية، مؤكدًا على أن تحقيق جميع الرغبات يتم من خلال مفاضلة تنافسية إلكترونية بناء على الشروط المعلن عنها، داعيًا جميع المتقدمين والمتقدمات إلى أهمية متابعة مواعيد وإجراءات وتعليمات القبول للعام الجامعي 1442-1443هـ، والاطلاع بشكل مستمر على كل ما يصدر عن الجامعة من إعلانات وأخبار بهذا الشأن في حساباتها الرسمية.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
04:35 PM

مفاضلة تنافسية غدًا بجامعة الملك فيصل.. فتح باب القبول للبكالوريوس والدبلوم

"الفريدان": حريصون على تحديد الرغبات وتحقيق العدالة والشفافية العالية إلكترونيًّا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
0
893

أعلنت جامعة الملك فيصل عن موعد فتح بوابة القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم "الانتظام"، وذلك مساء يوم غد السبت 23-11-1442هـ الموافق 3-7-2021م، ويستمر التسجيل حتى الثانية عشرة ظهرًا من يوم الأربعاء 27/ 11/ 1442هـ الموافق 7/ 7/ 2021م.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان، أن على المتقدمين من (الطلاب) اختيار الرغبات وعددها (26) رغبة (لخريجي الثانوية - القسم العلمي)، أو اختيار الرغبات وعددها (9) تسع رغبات (لخريجي الثانوية - القسم الشرعي، والأدبي، والإداري، وتحفيظ القرآن الكريم، والمعهد العلمي).

وأضاف: "أما المتقدمات من (الطالبات) فعليهن الاختيار من الرغبات وعددها (26) ست وعشرون رغبة (لخريجات الثانوية - القسم العلمي)، أو اختيار الرغبات وعددها (10) عشر رغبات (لخريجات الثانوية القسم الشرعي، والأدبي، والإداري، وتحفيظ القرآن الكريم). وأشار إلى أنه في حال عدم اختيار واكتمال الرغبات جميعها يعد طلب القبول غير مكتمل، ويتم استبعاده من المفاضلة".

وأكّد "الفريدان" حرص إدارة الجامعة على سير عملية القبول وفق ما يحقق العدالة للمتقدمين، والشفافية العالية، مؤكدًا على أن تحقيق جميع الرغبات يتم من خلال مفاضلة تنافسية إلكترونية بناء على الشروط المعلن عنها، داعيًا جميع المتقدمين والمتقدمات إلى أهمية متابعة مواعيد وإجراءات وتعليمات القبول للعام الجامعي 1442-1443هـ، والاطلاع بشكل مستمر على كل ما يصدر عن الجامعة من إعلانات وأخبار بهذا الشأن في حساباتها الرسمية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,914
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,305
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,577
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,132

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة