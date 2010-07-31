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متطوعو "هلال الجوف" يقيمون نقاط فرز في عدد من جوامع المنطقة

ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

أقام متطوعو فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف اليوم نقاط فرز في بعض الجوامع بالمنطقة أثناء دخول المصلين لصلاة عيد الأضحى، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالجوف حمدان الضويحي أن المتطوعين استقبلوا المصلين في مداخل عدد من جوامع المنطقة الرئيسية بمدينة سكاكا ومحافظة القريات وطبرجل، وكشفوا عليهم من خلال فحص درجة الحرارية، وقدَّموا لهم المعقمات، وقاموا بتنظيم توزيعهم داخل الجامع حرصًا منهم على تطبيق التباعد بينهم.

وأضاف بأن فرع الهيئة حريص جدًّا على تطبيق الإجراءات الاحترازية في أغلب مدن ومحافظات المنطقة بشمولية الكشف على أكبر عدد من مرتادي الجوامع بالمنطقة، وتقديم الخدمات لهم التي تحد من انتشار هذه الجائحة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متطوعو "هلال الجوف" يقيمون نقاط فرز في عدد من جوامع المنطقة
سبق

أقام متطوعو فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف اليوم نقاط فرز في بعض الجوامع بالمنطقة أثناء دخول المصلين لصلاة عيد الأضحى، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالجوف حمدان الضويحي أن المتطوعين استقبلوا المصلين في مداخل عدد من جوامع المنطقة الرئيسية بمدينة سكاكا ومحافظة القريات وطبرجل، وكشفوا عليهم من خلال فحص درجة الحرارية، وقدَّموا لهم المعقمات، وقاموا بتنظيم توزيعهم داخل الجامع حرصًا منهم على تطبيق التباعد بينهم.

وأضاف بأن فرع الهيئة حريص جدًّا على تطبيق الإجراءات الاحترازية في أغلب مدن ومحافظات المنطقة بشمولية الكشف على أكبر عدد من مرتادي الجوامع بالمنطقة، وتقديم الخدمات لهم التي تحد من انتشار هذه الجائحة.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
09:23 PM

متطوعو "هلال الجوف" يقيمون نقاط فرز في عدد من جوامع المنطقة

ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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أقام متطوعو فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف اليوم نقاط فرز في بعض الجوامع بالمنطقة أثناء دخول المصلين لصلاة عيد الأضحى، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالجوف حمدان الضويحي أن المتطوعين استقبلوا المصلين في مداخل عدد من جوامع المنطقة الرئيسية بمدينة سكاكا ومحافظة القريات وطبرجل، وكشفوا عليهم من خلال فحص درجة الحرارية، وقدَّموا لهم المعقمات، وقاموا بتنظيم توزيعهم داخل الجامع حرصًا منهم على تطبيق التباعد بينهم.

وأضاف بأن فرع الهيئة حريص جدًّا على تطبيق الإجراءات الاحترازية في أغلب مدن ومحافظات المنطقة بشمولية الكشف على أكبر عدد من مرتادي الجوامع بالمنطقة، وتقديم الخدمات لهم التي تحد من انتشار هذه الجائحة.

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