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"تعليم صبيا" يكثف استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني ٩١

يرعى حفله أمير جازان بالنيابة

تستعد إدارة تعليم صبيا لإقامة حفل الاحتفاء باليوم الوطني ٩١ تحت شعار "هي لنا دار"، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، وذلك يوم الأحد المقبل، على مسرح الإدارة.

وأفاد المتحدث الرسمي لتعليم صبيا، إبراهيم الحازمي، بأن إدارة تعليم صبيا أكملت استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية، وذلك عبر العديد من البرامج والفعاليات التي ستنفذ بشكل حضوري وعن بُعد في جميع مكاتب التعليم العشرة ومدارسها بالتنسيق مع محافظي المحافظات، ووفق التواريخ والمهام المحددة التي تضمنها تعميم اليوم الوطني.

وأضاف "الحازمي" أن الحفل الرئيسي على مستوى الإدارة سيتضمن عدة فعاليات وأفلام وعروض مرئية، وقصيدة وطنية، وأوبريت وطني تاريخي، إضافة إلى الفعاليات التي ستنفذها المدارس ومكاتب التعليم حسب الخطة الإعلامية وتشمل ندوات تاريخية افتراضية، ومنافسات وطنية، وفعاليات همة وقمة، وعاشقينك يا وطن، وجزر وطن، وحارة أجدادي، والهجانة، وجداريات حب الوطن، ودون حدك يا وطن، والبيارق الخضراء، وقصة الأمجاد، و مدن وأماكن، والعبيّة.

وأكدت اللجنة المركزية بالإدارة للاحتفاء باليوم الوطني برئاسة مدير التعليم ومساعديه على أهمية التوفيق بين الإجراءات الاحترازية وفعاليات اليوم الوطني، والاحتفال بحذر مع مراعاة تطبيق البروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة "وقاية" حرصًا على سلامة الجميع، وتوظيف البدائل الإلكترونية عن طريق المنصة للاحتفاء باليوم الوطني، ودور الإشراف التربوي في دعم الميدان من خلال الزيارات ورفع التقارير الميدانية عن فعاليات اليوم الوطني في المدارس، وضرورة توزيع الفعاليات والجهود على مكاتب التعليم والمدارس لإخراج الاحتفاء بالشكل اللائق، والرفع بخطط الفعاليات المقترحة للاحتفاء باليوم الوطني ومتابعة تنفيذها من اللجنة المركزية والأقسام ذات العلاقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم صبيا" يكثف استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني ٩١
سبق

تستعد إدارة تعليم صبيا لإقامة حفل الاحتفاء باليوم الوطني ٩١ تحت شعار "هي لنا دار"، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، وذلك يوم الأحد المقبل، على مسرح الإدارة.

وأفاد المتحدث الرسمي لتعليم صبيا، إبراهيم الحازمي، بأن إدارة تعليم صبيا أكملت استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية، وذلك عبر العديد من البرامج والفعاليات التي ستنفذ بشكل حضوري وعن بُعد في جميع مكاتب التعليم العشرة ومدارسها بالتنسيق مع محافظي المحافظات، ووفق التواريخ والمهام المحددة التي تضمنها تعميم اليوم الوطني.

وأضاف "الحازمي" أن الحفل الرئيسي على مستوى الإدارة سيتضمن عدة فعاليات وأفلام وعروض مرئية، وقصيدة وطنية، وأوبريت وطني تاريخي، إضافة إلى الفعاليات التي ستنفذها المدارس ومكاتب التعليم حسب الخطة الإعلامية وتشمل ندوات تاريخية افتراضية، ومنافسات وطنية، وفعاليات همة وقمة، وعاشقينك يا وطن، وجزر وطن، وحارة أجدادي، والهجانة، وجداريات حب الوطن، ودون حدك يا وطن، والبيارق الخضراء، وقصة الأمجاد، و مدن وأماكن، والعبيّة.

وأكدت اللجنة المركزية بالإدارة للاحتفاء باليوم الوطني برئاسة مدير التعليم ومساعديه على أهمية التوفيق بين الإجراءات الاحترازية وفعاليات اليوم الوطني، والاحتفال بحذر مع مراعاة تطبيق البروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة "وقاية" حرصًا على سلامة الجميع، وتوظيف البدائل الإلكترونية عن طريق المنصة للاحتفاء باليوم الوطني، ودور الإشراف التربوي في دعم الميدان من خلال الزيارات ورفع التقارير الميدانية عن فعاليات اليوم الوطني في المدارس، وضرورة توزيع الفعاليات والجهود على مكاتب التعليم والمدارس لإخراج الاحتفاء بالشكل اللائق، والرفع بخطط الفعاليات المقترحة للاحتفاء باليوم الوطني ومتابعة تنفيذها من اللجنة المركزية والأقسام ذات العلاقة.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
03:41 PM

"تعليم صبيا" يكثف استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني ٩١

يرعى حفله أمير جازان بالنيابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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تستعد إدارة تعليم صبيا لإقامة حفل الاحتفاء باليوم الوطني ٩١ تحت شعار "هي لنا دار"، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، وذلك يوم الأحد المقبل، على مسرح الإدارة.

وأفاد المتحدث الرسمي لتعليم صبيا، إبراهيم الحازمي، بأن إدارة تعليم صبيا أكملت استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية، وذلك عبر العديد من البرامج والفعاليات التي ستنفذ بشكل حضوري وعن بُعد في جميع مكاتب التعليم العشرة ومدارسها بالتنسيق مع محافظي المحافظات، ووفق التواريخ والمهام المحددة التي تضمنها تعميم اليوم الوطني.

وأضاف "الحازمي" أن الحفل الرئيسي على مستوى الإدارة سيتضمن عدة فعاليات وأفلام وعروض مرئية، وقصيدة وطنية، وأوبريت وطني تاريخي، إضافة إلى الفعاليات التي ستنفذها المدارس ومكاتب التعليم حسب الخطة الإعلامية وتشمل ندوات تاريخية افتراضية، ومنافسات وطنية، وفعاليات همة وقمة، وعاشقينك يا وطن، وجزر وطن، وحارة أجدادي، والهجانة، وجداريات حب الوطن، ودون حدك يا وطن، والبيارق الخضراء، وقصة الأمجاد، و مدن وأماكن، والعبيّة.

وأكدت اللجنة المركزية بالإدارة للاحتفاء باليوم الوطني برئاسة مدير التعليم ومساعديه على أهمية التوفيق بين الإجراءات الاحترازية وفعاليات اليوم الوطني، والاحتفال بحذر مع مراعاة تطبيق البروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة "وقاية" حرصًا على سلامة الجميع، وتوظيف البدائل الإلكترونية عن طريق المنصة للاحتفاء باليوم الوطني، ودور الإشراف التربوي في دعم الميدان من خلال الزيارات ورفع التقارير الميدانية عن فعاليات اليوم الوطني في المدارس، وضرورة توزيع الفعاليات والجهود على مكاتب التعليم والمدارس لإخراج الاحتفاء بالشكل اللائق، والرفع بخطط الفعاليات المقترحة للاحتفاء باليوم الوطني ومتابعة تنفيذها من اللجنة المركزية والأقسام ذات العلاقة.

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