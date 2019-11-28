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إطلاق حملة # تطوعي_صحة 3.. الأسبوع القادم

تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع وبمشاركة الربيعة

بمشاركة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تطلق الصحة الأسبوع القادم، حملة # تطوعي _صحة 3؛ وذلك تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع.
وتعمل الوزارة على نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبيها وخدمة المجتمع في الجانب الصحي؛ من خلال قيام الكيانات الصحية والمدن الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية، بتنفيذ مبادرات صحية تطوعية ذات أثر مجتمعي وتغطي احتياجًا صحيًّا.
وأوضحت "الصحة" أنها تستهدف من الحملة تقديم الخدمة لعدد 300 ألف عبر مبادرات صحية تطوعية؛ من خلال 3 مسارات للحملة، وبواقع "100 ألف مستفيد في مسار التطوع العلاجي، و150 ألف مستفيد في مسار التطوع التثقيفي، و50 ألف مستفيد في مسار الخدمات المساندة".
وأبانت أنه سيتم -بإذن الله- تكريم المنشآت المتميزة في التطوع الصحي؛ وذلك وفق معايير موضوعية معتمدة تخضع لها جميع المبادرات المنفذة؛ حيث تم تخصيص 5 جوائز في مسار المبادرات النوعية التطوعية و5 جوائز في مسار مراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز المتخصصة و3 جوائز في مسار المستشفيات والمدن الطبية و3 جوائز في مسار الإدارات.

وزير الصحة اليوم العالمي للتطوع حملة # تطوعي_صحة 3

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق حملة # تطوعي_صحة 3.. الأسبوع القادم
سبق

بمشاركة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تطلق الصحة الأسبوع القادم، حملة # تطوعي _صحة 3؛ وذلك تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع.
وتعمل الوزارة على نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبيها وخدمة المجتمع في الجانب الصحي؛ من خلال قيام الكيانات الصحية والمدن الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية، بتنفيذ مبادرات صحية تطوعية ذات أثر مجتمعي وتغطي احتياجًا صحيًّا.
وأوضحت "الصحة" أنها تستهدف من الحملة تقديم الخدمة لعدد 300 ألف عبر مبادرات صحية تطوعية؛ من خلال 3 مسارات للحملة، وبواقع "100 ألف مستفيد في مسار التطوع العلاجي، و150 ألف مستفيد في مسار التطوع التثقيفي، و50 ألف مستفيد في مسار الخدمات المساندة".
وأبانت أنه سيتم -بإذن الله- تكريم المنشآت المتميزة في التطوع الصحي؛ وذلك وفق معايير موضوعية معتمدة تخضع لها جميع المبادرات المنفذة؛ حيث تم تخصيص 5 جوائز في مسار المبادرات النوعية التطوعية و5 جوائز في مسار مراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز المتخصصة و3 جوائز في مسار المستشفيات والمدن الطبية و3 جوائز في مسار الإدارات.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
11:26 AM

إطلاق حملة # تطوعي_صحة 3.. الأسبوع القادم

تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع وبمشاركة الربيعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بمشاركة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تطلق الصحة الأسبوع القادم، حملة # تطوعي _صحة 3؛ وذلك تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع.
وتعمل الوزارة على نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبيها وخدمة المجتمع في الجانب الصحي؛ من خلال قيام الكيانات الصحية والمدن الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية، بتنفيذ مبادرات صحية تطوعية ذات أثر مجتمعي وتغطي احتياجًا صحيًّا.
وأوضحت "الصحة" أنها تستهدف من الحملة تقديم الخدمة لعدد 300 ألف عبر مبادرات صحية تطوعية؛ من خلال 3 مسارات للحملة، وبواقع "100 ألف مستفيد في مسار التطوع العلاجي، و150 ألف مستفيد في مسار التطوع التثقيفي، و50 ألف مستفيد في مسار الخدمات المساندة".
وأبانت أنه سيتم -بإذن الله- تكريم المنشآت المتميزة في التطوع الصحي؛ وذلك وفق معايير موضوعية معتمدة تخضع لها جميع المبادرات المنفذة؛ حيث تم تخصيص 5 جوائز في مسار المبادرات النوعية التطوعية و5 جوائز في مسار مراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز المتخصصة و3 جوائز في مسار المستشفيات والمدن الطبية و3 جوائز في مسار الإدارات.

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