مطار الملك عبدالعزيز الدولي: الحالة المناخية بجدة قد تتسبب في تأخير الرحلات

نوّه مطار الملك عبدالعزيز الدولي في محافظة جدة، بأن الحالة المناخية المستمرة على مدينة جدة، قد تتسبب في تأخير إقلاع ووصول بعض الرحلات.

ودعا المطارُ المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران؛ للتأكد من ذلك، ومعرفة مستجدات مواعيد الرحلات في حال طرأ عليها تغيير.