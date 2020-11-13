النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سلطنة عمان تدين حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي

أكدت أن الحادث يعد انتهاكًا للقوانين الدولية والقيم الإنسانية

أدانت سلطنة عمان حادث إطلاق النار الذي استهدف مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا.

وأوضحت الخارجية العمانية أن الحادث يعد انتهاكًا للقوانين الدولية والقيم الإنسانية، مؤكدة تضامنها مع المملكة ضد هذا الاعتداء الآثم، كما تشدد على أهمية حماية أمن البعثات الدبلوماسية ورعايا الدول في الخارج.

عمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سلطنة عمان تدين حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي
سبق

أدانت سلطنة عمان حادث إطلاق النار الذي استهدف مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا.

وأوضحت الخارجية العمانية أن الحادث يعد انتهاكًا للقوانين الدولية والقيم الإنسانية، مؤكدة تضامنها مع المملكة ضد هذا الاعتداء الآثم، كما تشدد على أهمية حماية أمن البعثات الدبلوماسية ورعايا الدول في الخارج.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
01:46 AM

سلطنة عمان تدين حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي

أكدت أن الحادث يعد انتهاكًا للقوانين الدولية والقيم الإنسانية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مسقط
0
554

أدانت سلطنة عمان حادث إطلاق النار الذي استهدف مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا.

وأوضحت الخارجية العمانية أن الحادث يعد انتهاكًا للقوانين الدولية والقيم الإنسانية، مؤكدة تضامنها مع المملكة ضد هذا الاعتداء الآثم، كما تشدد على أهمية حماية أمن البعثات الدبلوماسية ورعايا الدول في الخارج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,767
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,016
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,264
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,225

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة