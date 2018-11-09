"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على المناطق

ضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الشرقية والمرتفعات الجنوبية والغربية وشمال المملكة ووسطها

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق (الشرقية، القصيم، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، حائل، الجوف، الرياض، جازان، تبوك، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما يتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وشمال المملكة ووسطها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.