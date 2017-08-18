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كما حدث في دبي.. "الجميلي" يطالب بإسقاط غرامات المخالفات المرورية

قال محذراً: إيقاف خدمات المتخلفين يهدد استقرار الأسر

يحذر الكاتب الصحفي عبدالله الجميلي إدارات المرور بمناطق المملكة من تنفيذ قرار إيقاف خدمات المواطنين ممن تخلف عن سداد قيمة مخالفاته المرورية، بعد استنفاد المدد، مؤكداً أن تنفيذ القرار سيدخل شريحة كبيرة من المواطنين وأسرهم في أزمة حقيقية تهدد استقرارهم، مطالباً بإسقاط الغرامات عن الجميع كصفحة بيضاء تفْتح من جديد، أو حذفها مقابل الالتزام بالقواعد المرورية لفترات معينة، أو تخفيضها وتقسيطها بالتعاون مع البنوك كما حدث في دبي، وتطبيق آلِيّة الثواب بمكافأة المواطنين الملتزمين مرورياً.

إيقاف الخدمات

وفي مقاله "للمرور: قبل إيقاف الخدمات!" بصحيفة "المدينة"، يقول "الجميلي": "(إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ستبدأ بتطبيق «المادة 75/3» من نظام المرور، التي تتضمن إيقاف الخدمات عمن يتخلف عن سداد قيمة مخالفاته، بعد استنفاد المدَد والمهَل الزمنية الممنوحة له، بشرط تجاوز قيمة هذه المخالفات 20 ألف ريال..). هذا ما نقلته الأسبوع الماضي مصادر صحيفة "عاجل" الإلكترونية، وهي المعتمدة من الإعلام".

يهدد استقرار الأسر

ويعلق "الجميلي" قائلاً: "العمل بتلك المادة سيجعل شريحة كبيرة من المواطنين وأسَرِهم في دوامة أزمة حقيقية تهدد استقرارهم ولقمة عيشهم، وهم الذين تورطوا في مخالفات مرورية كثيرة اضطرتهم ظروفهم الاقتصادية إلى العجز عن سدادها، وهذا ترتب عليه مضاعفتها، وأَنْ يتبعها غيرها لعدم قدرتهم على تصحيح أوضاع رخصِهم المرورية المختلفة، والنتيجة مطالبتهم بعشرات الألوف من الريالات، وأغلبهم من ذوي الدّخل المحدود؛ فأولئك لا بد من البحث عن حلول عاجلة وعمليّة لأزمتهم الحاضرة والقادمة مع إيقاف الخدمات، إنْ طُبِّق!".

إسقاط الغرامات

ويرى الكاتب أنه يمكن إسقاط الغرامات، ويقول: "لعل من المعالجات الممكنة سقوط الغرامات عن الجميع كصفحة بيضاء تفْتح من جديد، وعَفا الله عمَّا سَلَف، دعماً لحملة المرور التوعوية (الله يعطيك خيرها)، أو حذفها مقابل الالتزام بالقواعد المرورية لفترات معينة، أو تخفيضها وتقسيطها بالتعاون مع البنوك -كما حدث في دبي- المهم فكّ كربَة مَـن أصبحوا (سجَنَاء لتلك الأزمة) بأية وسيلة!".

عقوبات بديلة

وينهي "الجميلي" قائلاً: "أخيراً ما أرجوه دائماً من (إدارة المرور) استبدال العقوبات المالية بالبديلة كــ«خدمة المجتمع»، وأيضاً تطبيق آلِيّة الثواب كما يفْرَض العقاب، فمَن يكون سِجلّه المروري خالياً من التجاوزات لمـدد معينة يكسب نقاطاً، بها تسقط عنه بعض العقوبات اللاحقة أو يتم تخفيفها، كما يكون بسجلِّه النظيف مرشحاً لجوائز وحوافز تقدمها شركات راعية؛ فهلا بادر (المرور) إلى ذلك؟؛ فمن المسلّمَات أن (غراماته) لا تهدف إلى جمع المال بل إلى حماية الأرواح والممتلكات، وضبط حركة السير؛ بما يحقق السلامة للجميع".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كما حدث في دبي.. "الجميلي" يطالب بإسقاط غرامات المخالفات المرورية
سبق

يحذر الكاتب الصحفي عبدالله الجميلي إدارات المرور بمناطق المملكة من تنفيذ قرار إيقاف خدمات المواطنين ممن تخلف عن سداد قيمة مخالفاته المرورية، بعد استنفاد المدد، مؤكداً أن تنفيذ القرار سيدخل شريحة كبيرة من المواطنين وأسرهم في أزمة حقيقية تهدد استقرارهم، مطالباً بإسقاط الغرامات عن الجميع كصفحة بيضاء تفْتح من جديد، أو حذفها مقابل الالتزام بالقواعد المرورية لفترات معينة، أو تخفيضها وتقسيطها بالتعاون مع البنوك كما حدث في دبي، وتطبيق آلِيّة الثواب بمكافأة المواطنين الملتزمين مرورياً.

إيقاف الخدمات

وفي مقاله "للمرور: قبل إيقاف الخدمات!" بصحيفة "المدينة"، يقول "الجميلي": "(إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ستبدأ بتطبيق «المادة 75/3» من نظام المرور، التي تتضمن إيقاف الخدمات عمن يتخلف عن سداد قيمة مخالفاته، بعد استنفاد المدَد والمهَل الزمنية الممنوحة له، بشرط تجاوز قيمة هذه المخالفات 20 ألف ريال..). هذا ما نقلته الأسبوع الماضي مصادر صحيفة "عاجل" الإلكترونية، وهي المعتمدة من الإعلام".

يهدد استقرار الأسر

ويعلق "الجميلي" قائلاً: "العمل بتلك المادة سيجعل شريحة كبيرة من المواطنين وأسَرِهم في دوامة أزمة حقيقية تهدد استقرارهم ولقمة عيشهم، وهم الذين تورطوا في مخالفات مرورية كثيرة اضطرتهم ظروفهم الاقتصادية إلى العجز عن سدادها، وهذا ترتب عليه مضاعفتها، وأَنْ يتبعها غيرها لعدم قدرتهم على تصحيح أوضاع رخصِهم المرورية المختلفة، والنتيجة مطالبتهم بعشرات الألوف من الريالات، وأغلبهم من ذوي الدّخل المحدود؛ فأولئك لا بد من البحث عن حلول عاجلة وعمليّة لأزمتهم الحاضرة والقادمة مع إيقاف الخدمات، إنْ طُبِّق!".

إسقاط الغرامات

ويرى الكاتب أنه يمكن إسقاط الغرامات، ويقول: "لعل من المعالجات الممكنة سقوط الغرامات عن الجميع كصفحة بيضاء تفْتح من جديد، وعَفا الله عمَّا سَلَف، دعماً لحملة المرور التوعوية (الله يعطيك خيرها)، أو حذفها مقابل الالتزام بالقواعد المرورية لفترات معينة، أو تخفيضها وتقسيطها بالتعاون مع البنوك -كما حدث في دبي- المهم فكّ كربَة مَـن أصبحوا (سجَنَاء لتلك الأزمة) بأية وسيلة!".

عقوبات بديلة

وينهي "الجميلي" قائلاً: "أخيراً ما أرجوه دائماً من (إدارة المرور) استبدال العقوبات المالية بالبديلة كــ«خدمة المجتمع»، وأيضاً تطبيق آلِيّة الثواب كما يفْرَض العقاب، فمَن يكون سِجلّه المروري خالياً من التجاوزات لمـدد معينة يكسب نقاطاً، بها تسقط عنه بعض العقوبات اللاحقة أو يتم تخفيفها، كما يكون بسجلِّه النظيف مرشحاً لجوائز وحوافز تقدمها شركات راعية؛ فهلا بادر (المرور) إلى ذلك؟؛ فمن المسلّمَات أن (غراماته) لا تهدف إلى جمع المال بل إلى حماية الأرواح والممتلكات، وضبط حركة السير؛ بما يحقق السلامة للجميع".

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
02:54 PM

كما حدث في دبي.. "الجميلي" يطالب بإسقاط غرامات المخالفات المرورية

قال محذراً: إيقاف خدمات المتخلفين يهدد استقرار الأسر

A A A
أيمن حسن - الرياض
13
2,447

يحذر الكاتب الصحفي عبدالله الجميلي إدارات المرور بمناطق المملكة من تنفيذ قرار إيقاف خدمات المواطنين ممن تخلف عن سداد قيمة مخالفاته المرورية، بعد استنفاد المدد، مؤكداً أن تنفيذ القرار سيدخل شريحة كبيرة من المواطنين وأسرهم في أزمة حقيقية تهدد استقرارهم، مطالباً بإسقاط الغرامات عن الجميع كصفحة بيضاء تفْتح من جديد، أو حذفها مقابل الالتزام بالقواعد المرورية لفترات معينة، أو تخفيضها وتقسيطها بالتعاون مع البنوك كما حدث في دبي، وتطبيق آلِيّة الثواب بمكافأة المواطنين الملتزمين مرورياً.

إيقاف الخدمات

وفي مقاله "للمرور: قبل إيقاف الخدمات!" بصحيفة "المدينة"، يقول "الجميلي": "(إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ستبدأ بتطبيق «المادة 75/3» من نظام المرور، التي تتضمن إيقاف الخدمات عمن يتخلف عن سداد قيمة مخالفاته، بعد استنفاد المدَد والمهَل الزمنية الممنوحة له، بشرط تجاوز قيمة هذه المخالفات 20 ألف ريال..). هذا ما نقلته الأسبوع الماضي مصادر صحيفة "عاجل" الإلكترونية، وهي المعتمدة من الإعلام".

يهدد استقرار الأسر

ويعلق "الجميلي" قائلاً: "العمل بتلك المادة سيجعل شريحة كبيرة من المواطنين وأسَرِهم في دوامة أزمة حقيقية تهدد استقرارهم ولقمة عيشهم، وهم الذين تورطوا في مخالفات مرورية كثيرة اضطرتهم ظروفهم الاقتصادية إلى العجز عن سدادها، وهذا ترتب عليه مضاعفتها، وأَنْ يتبعها غيرها لعدم قدرتهم على تصحيح أوضاع رخصِهم المرورية المختلفة، والنتيجة مطالبتهم بعشرات الألوف من الريالات، وأغلبهم من ذوي الدّخل المحدود؛ فأولئك لا بد من البحث عن حلول عاجلة وعمليّة لأزمتهم الحاضرة والقادمة مع إيقاف الخدمات، إنْ طُبِّق!".

إسقاط الغرامات

ويرى الكاتب أنه يمكن إسقاط الغرامات، ويقول: "لعل من المعالجات الممكنة سقوط الغرامات عن الجميع كصفحة بيضاء تفْتح من جديد، وعَفا الله عمَّا سَلَف، دعماً لحملة المرور التوعوية (الله يعطيك خيرها)، أو حذفها مقابل الالتزام بالقواعد المرورية لفترات معينة، أو تخفيضها وتقسيطها بالتعاون مع البنوك -كما حدث في دبي- المهم فكّ كربَة مَـن أصبحوا (سجَنَاء لتلك الأزمة) بأية وسيلة!".

عقوبات بديلة

وينهي "الجميلي" قائلاً: "أخيراً ما أرجوه دائماً من (إدارة المرور) استبدال العقوبات المالية بالبديلة كــ«خدمة المجتمع»، وأيضاً تطبيق آلِيّة الثواب كما يفْرَض العقاب، فمَن يكون سِجلّه المروري خالياً من التجاوزات لمـدد معينة يكسب نقاطاً، بها تسقط عنه بعض العقوبات اللاحقة أو يتم تخفيفها، كما يكون بسجلِّه النظيف مرشحاً لجوائز وحوافز تقدمها شركات راعية؛ فهلا بادر (المرور) إلى ذلك؟؛ فمن المسلّمَات أن (غراماته) لا تهدف إلى جمع المال بل إلى حماية الأرواح والممتلكات، وضبط حركة السير؛ بما يحقق السلامة للجميع".

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