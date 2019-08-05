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مدرب "ذوب آهن": "الاتحاد" تغير عن السابق .. سييرا : حرارة الجو أثّرت على اللاعبين

قال مدرب فريق ذوب آهن الإيراني في تصريحاتٍ صحفية أعقبت مباراة فريقه مع الاتحاد في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا إنه تفاجأ بمستوى العميد.

وقال المدرب إن مباراة الإياب ستكون مختلفة عن مباراة الذهاب بعدما علم نقاط القوة والضعف في الفريق الاتحادي واعدًا بمباراة قوية من الجانب الإيراني.

من جهة أخرى قال مدرب الاتحاد لويس سييرا إن حرارة الجو والرطوبة أثّرت كثيرًا على لاعبيه مبديًا رضاه عنا قدمه اللاعبون .

وقال سييرا إن الاتحاد يتقدم من مباراة لأخرى مبديًا إعجابه بما قدمه البرازيلي رومارينهو من صناعة لعب وهجمات للفريق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب "ذوب آهن": "الاتحاد" تغير عن السابق .. سييرا : حرارة الجو أثّرت على اللاعبين
سبق

قال مدرب فريق ذوب آهن الإيراني في تصريحاتٍ صحفية أعقبت مباراة فريقه مع الاتحاد في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا إنه تفاجأ بمستوى العميد.

وقال المدرب إن مباراة الإياب ستكون مختلفة عن مباراة الذهاب بعدما علم نقاط القوة والضعف في الفريق الاتحادي واعدًا بمباراة قوية من الجانب الإيراني.

من جهة أخرى قال مدرب الاتحاد لويس سييرا إن حرارة الجو والرطوبة أثّرت كثيرًا على لاعبيه مبديًا رضاه عنا قدمه اللاعبون .

وقال سييرا إن الاتحاد يتقدم من مباراة لأخرى مبديًا إعجابه بما قدمه البرازيلي رومارينهو من صناعة لعب وهجمات للفريق.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
10:42 PM

مدرب "ذوب آهن": "الاتحاد" تغير عن السابق .. سييرا : حرارة الجو أثّرت على اللاعبين

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محمد السيّد - الرياض
3
2,202

قال مدرب فريق ذوب آهن الإيراني في تصريحاتٍ صحفية أعقبت مباراة فريقه مع الاتحاد في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا إنه تفاجأ بمستوى العميد.

وقال المدرب إن مباراة الإياب ستكون مختلفة عن مباراة الذهاب بعدما علم نقاط القوة والضعف في الفريق الاتحادي واعدًا بمباراة قوية من الجانب الإيراني.

من جهة أخرى قال مدرب الاتحاد لويس سييرا إن حرارة الجو والرطوبة أثّرت كثيرًا على لاعبيه مبديًا رضاه عنا قدمه اللاعبون .

وقال سييرا إن الاتحاد يتقدم من مباراة لأخرى مبديًا إعجابه بما قدمه البرازيلي رومارينهو من صناعة لعب وهجمات للفريق.

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