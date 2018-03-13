نفي سقوط صخور من الجبال المحيطة بطريق عقبة الهدا "الكر"

بعد تداول مقطع فيديو قديم وربطه بالحالة الجوية الحالية

نفت مصادر مطلعة سقوط صخور، اليوم الجمعة، من الجبال المحيطة بطريق عقبة الهدا "الكر"، الرابط بين الطائف ومكة المكرمة، مؤكدة أن المقطع المتداول اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي، وقع قبل عدة أشهر.

جاء النفي بعد أنْ تم تداول مقطع فيديو قديم في وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية، يتضمن مشاهد لحادثة وقعت قبل عدة أشهر؛ حيث يظهر سقوط صخور من الجبال المحيطة بطريق عقبة الهدا "الكر"، وقد ربطه البعض بالحالة الجوية للمنطقة، بعد أن شهدت أجزاء واسعة من محافظة الطائف هطول أمطار خفيفة وهبوب رياح سطحية.