النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 672 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1092 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير الجوف يوجه بإعداد دراسة عن فرص التوطين بالمنطقة‎

خلال اجتماع اللجنة العليا.. وأتيحت فيها أكثر من 1100 فرصة وظيفية

رأس أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي من مكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع اللجنة العليا للتوطين، بمشاركة وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، وأعضاء اللجنة من مديري الجهات ذات العلاقة.

وأكد أمير منطقة الجوف في بداية الاجتماع على تطبيق الأمر الملكي الكريم لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة لدى جميع الإدارات الحكومية ومتابعة ذلك بصفة دائمة، موجهاً جامعة الجوف لإعداد دراسة وافية وشاملة عن ما تم توطينه سابقاً والمهن التي من الممكن توطينها مستقبلاً في المنطقة لإيجاد مزيد من فرص عمل لائقة لأبناء وبنات منطقة الجوف وفق بيئة عمل جاذبة .

واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بالتوطين ومهام اللجنة والاطلاع على القرارات والإحصائيات، حيث بلغ عدد الفرص التي أتيحت في المنطقة أكثر من 1100 فرصة وظيفية، مؤكداً على إتاحة المزيد من الفرص لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل وفق بيئة مناسبة وبما ينسجم وأهداف رؤية المملكة 2030، والعمل على تصحيح جميع بيانات الموظفين بالقطاع الخاص بالتأمينات.

واتُخذت في نهاية الاجتماع عدد من التوصيات اللازمة ومنها ضم مدير فرع صندوق الموارد البشرية "هدف" ضمن أعضاء اللجنة العلياء للتوطين.

وأعرب أمير الجوف عن شكره لجهود الجميع في هذا الجانب خدمة لأبناء وبنات المنطقة .

الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الجوف يوجه بإعداد دراسة عن فرص التوطين بالمنطقة‎
سبق

رأس أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي من مكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع اللجنة العليا للتوطين، بمشاركة وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، وأعضاء اللجنة من مديري الجهات ذات العلاقة.

وأكد أمير منطقة الجوف في بداية الاجتماع على تطبيق الأمر الملكي الكريم لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة لدى جميع الإدارات الحكومية ومتابعة ذلك بصفة دائمة، موجهاً جامعة الجوف لإعداد دراسة وافية وشاملة عن ما تم توطينه سابقاً والمهن التي من الممكن توطينها مستقبلاً في المنطقة لإيجاد مزيد من فرص عمل لائقة لأبناء وبنات منطقة الجوف وفق بيئة عمل جاذبة .

واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بالتوطين ومهام اللجنة والاطلاع على القرارات والإحصائيات، حيث بلغ عدد الفرص التي أتيحت في المنطقة أكثر من 1100 فرصة وظيفية، مؤكداً على إتاحة المزيد من الفرص لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل وفق بيئة مناسبة وبما ينسجم وأهداف رؤية المملكة 2030، والعمل على تصحيح جميع بيانات الموظفين بالقطاع الخاص بالتأمينات.

واتُخذت في نهاية الاجتماع عدد من التوصيات اللازمة ومنها ضم مدير فرع صندوق الموارد البشرية "هدف" ضمن أعضاء اللجنة العلياء للتوطين.

وأعرب أمير الجوف عن شكره لجهود الجميع في هذا الجانب خدمة لأبناء وبنات المنطقة .

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
02:45 PM

أمير الجوف يوجه بإعداد دراسة عن فرص التوطين بالمنطقة‎

خلال اجتماع اللجنة العليا.. وأتيحت فيها أكثر من 1100 فرصة وظيفية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
0
618

رأس أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي من مكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع اللجنة العليا للتوطين، بمشاركة وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، وأعضاء اللجنة من مديري الجهات ذات العلاقة.

وأكد أمير منطقة الجوف في بداية الاجتماع على تطبيق الأمر الملكي الكريم لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة لدى جميع الإدارات الحكومية ومتابعة ذلك بصفة دائمة، موجهاً جامعة الجوف لإعداد دراسة وافية وشاملة عن ما تم توطينه سابقاً والمهن التي من الممكن توطينها مستقبلاً في المنطقة لإيجاد مزيد من فرص عمل لائقة لأبناء وبنات منطقة الجوف وفق بيئة عمل جاذبة .

واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بالتوطين ومهام اللجنة والاطلاع على القرارات والإحصائيات، حيث بلغ عدد الفرص التي أتيحت في المنطقة أكثر من 1100 فرصة وظيفية، مؤكداً على إتاحة المزيد من الفرص لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل وفق بيئة مناسبة وبما ينسجم وأهداف رؤية المملكة 2030، والعمل على تصحيح جميع بيانات الموظفين بالقطاع الخاص بالتأمينات.

واتُخذت في نهاية الاجتماع عدد من التوصيات اللازمة ومنها ضم مدير فرع صندوق الموارد البشرية "هدف" ضمن أعضاء اللجنة العلياء للتوطين.

وأعرب أمير الجوف عن شكره لجهود الجميع في هذا الجانب خدمة لأبناء وبنات المنطقة .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,028
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,939
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,668
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,580

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة