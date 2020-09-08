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شاهد من جازان.. ابتدائية تتكفل بتركيب أطباق استقبال القنوات للطلاب

تحت شعار "نقهر الصعاب ونتعلم" ولمشاهدة "عين" مع استمرار كورونا

تحت شعار "نقهر الصعاب ونتعلم " نفذت إحدى المدارس الابتدائية في محافظة أحد المسارحة بجازان مبادرة إنسانية تتمثل في تركيب لواقط استقبال القنوات الفضائية مع جميع أجهزتها لأسر بعض الطلاب من أجل تمكينهم من متابعة "قنوات عين" وهي أحد بدائل التعليم عن بعد الفصول الافتراضية، في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا في خطوة أشاد بها الجميع.

تفصيلا، قامت ابتدائية حصامة المحازرة بحصر عدد الطلاب الذين لا يستطعون الحضور من خلال منصة مدرستي ولا يتوافر لديهم شبكة إنترنت لتركيب لواقط استقبال القنوات الفضائية لبث قنوات عين؛ وذلك من منطلق واجبها الشرعي والوطني ودعماً لجهود وزارة التعليم في إنجاح خطة التعليم عن بعد التي حددت لها سبعة أسابيع.

وكانت وزارة التعليم قد أطلقت عدة خيارات للتعليم عن بعد "الفصول الافتراضية" في ظل الأزمة الحالية التي اجتاحت العالم ومنها منصة مدرستي وقنوات عين الفضائية مع منح الطلاب فرصة للتواصل مع المدرسة بعد تحديد يوم في الأسبوع لحضور المعلم لتسليم المهام والواجبات في حال لم يتسن له الحضور عبر البدائل المتاحة الأخرى.

يشار إلى أن وزارة التعليم كانت قد اختارت العودة للدراسة في الفصل الدراسي الأول في أول سبعة أسابيع عن بعد حيث تبدأ الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام للأسابيع السبعة الأولى ابتداءً من تاريخ 11 / 1 / 1442هـ، على أن يُعاد تقييم الوضع بشكل كامل، لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل الدراسي الأول وفقاً للمتغيّرات والمستجدات.

ويكون حضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية في المدارس (قادة المدارس، الوكلاء، المرشدين الطلابيين، الإداريين) ومكاتب التعليم (المشرفين التربويين) طيلة أيام العمل خلال الأسبوع، بينما يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية، مع حضور المعلمين والمعلمات للمدرسة يوماً واحداً في الأسبوع على الأقل بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من جازان.. ابتدائية تتكفل بتركيب أطباق استقبال القنوات للطلاب
سبق

تحت شعار "نقهر الصعاب ونتعلم " نفذت إحدى المدارس الابتدائية في محافظة أحد المسارحة بجازان مبادرة إنسانية تتمثل في تركيب لواقط استقبال القنوات الفضائية مع جميع أجهزتها لأسر بعض الطلاب من أجل تمكينهم من متابعة "قنوات عين" وهي أحد بدائل التعليم عن بعد الفصول الافتراضية، في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا في خطوة أشاد بها الجميع.

تفصيلا، قامت ابتدائية حصامة المحازرة بحصر عدد الطلاب الذين لا يستطعون الحضور من خلال منصة مدرستي ولا يتوافر لديهم شبكة إنترنت لتركيب لواقط استقبال القنوات الفضائية لبث قنوات عين؛ وذلك من منطلق واجبها الشرعي والوطني ودعماً لجهود وزارة التعليم في إنجاح خطة التعليم عن بعد التي حددت لها سبعة أسابيع.

وكانت وزارة التعليم قد أطلقت عدة خيارات للتعليم عن بعد "الفصول الافتراضية" في ظل الأزمة الحالية التي اجتاحت العالم ومنها منصة مدرستي وقنوات عين الفضائية مع منح الطلاب فرصة للتواصل مع المدرسة بعد تحديد يوم في الأسبوع لحضور المعلم لتسليم المهام والواجبات في حال لم يتسن له الحضور عبر البدائل المتاحة الأخرى.

يشار إلى أن وزارة التعليم كانت قد اختارت العودة للدراسة في الفصل الدراسي الأول في أول سبعة أسابيع عن بعد حيث تبدأ الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام للأسابيع السبعة الأولى ابتداءً من تاريخ 11 / 1 / 1442هـ، على أن يُعاد تقييم الوضع بشكل كامل، لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل الدراسي الأول وفقاً للمتغيّرات والمستجدات.

ويكون حضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية في المدارس (قادة المدارس، الوكلاء، المرشدين الطلابيين، الإداريين) ومكاتب التعليم (المشرفين التربويين) طيلة أيام العمل خلال الأسبوع، بينما يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية، مع حضور المعلمين والمعلمات للمدرسة يوماً واحداً في الأسبوع على الأقل بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
11:24 AM

شاهد من جازان.. ابتدائية تتكفل بتركيب أطباق استقبال القنوات للطلاب

تحت شعار "نقهر الصعاب ونتعلم" ولمشاهدة "عين" مع استمرار كورونا

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قاسم الخبراني - جازان
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تحت شعار "نقهر الصعاب ونتعلم " نفذت إحدى المدارس الابتدائية في محافظة أحد المسارحة بجازان مبادرة إنسانية تتمثل في تركيب لواقط استقبال القنوات الفضائية مع جميع أجهزتها لأسر بعض الطلاب من أجل تمكينهم من متابعة "قنوات عين" وهي أحد بدائل التعليم عن بعد الفصول الافتراضية، في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا في خطوة أشاد بها الجميع.

تفصيلا، قامت ابتدائية حصامة المحازرة بحصر عدد الطلاب الذين لا يستطعون الحضور من خلال منصة مدرستي ولا يتوافر لديهم شبكة إنترنت لتركيب لواقط استقبال القنوات الفضائية لبث قنوات عين؛ وذلك من منطلق واجبها الشرعي والوطني ودعماً لجهود وزارة التعليم في إنجاح خطة التعليم عن بعد التي حددت لها سبعة أسابيع.

وكانت وزارة التعليم قد أطلقت عدة خيارات للتعليم عن بعد "الفصول الافتراضية" في ظل الأزمة الحالية التي اجتاحت العالم ومنها منصة مدرستي وقنوات عين الفضائية مع منح الطلاب فرصة للتواصل مع المدرسة بعد تحديد يوم في الأسبوع لحضور المعلم لتسليم المهام والواجبات في حال لم يتسن له الحضور عبر البدائل المتاحة الأخرى.

يشار إلى أن وزارة التعليم كانت قد اختارت العودة للدراسة في الفصل الدراسي الأول في أول سبعة أسابيع عن بعد حيث تبدأ الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام للأسابيع السبعة الأولى ابتداءً من تاريخ 11 / 1 / 1442هـ، على أن يُعاد تقييم الوضع بشكل كامل، لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل الدراسي الأول وفقاً للمتغيّرات والمستجدات.

ويكون حضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية في المدارس (قادة المدارس، الوكلاء، المرشدين الطلابيين، الإداريين) ومكاتب التعليم (المشرفين التربويين) طيلة أيام العمل خلال الأسبوع، بينما يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية، مع حضور المعلمين والمعلمات للمدرسة يوماً واحداً في الأسبوع على الأقل بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

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