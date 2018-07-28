وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة ينبع، تَضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة.

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-28 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة ينبع، تَضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة. وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 08:32 AM

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة السادسة مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة ينبع، تَضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.