النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أنفوجرافيك.. مخالفات نتيجة جولات رقابية لـ83 مستودعًا للإنارة بالمملكة

نفذتها خمس جهات حكومية

نفذت خمس جهات حكومية ممثلة في المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، ووزارة الطاقة، ووزارة التجارة والاستثمار، والجمارك السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، جولة رقابية استهدفت 83 مستودعًا للإنارة في المملكة.

وأظهرت نتائج الحملة ضبط 199.208 منتجات إنارة، فيما بلغ عدد العينات المحالة للمختبر 126 عينة، بينما بلغت العينات المطابقة 82 عينة، والعينات المخالفة 44 عينة.

وبيّنت الجولة كمية المنتجات التي تم إحالتها لإعادة التدوير بعدد 128.045 منتج، وعدد المنتجات المطابقة التي تم فك الحجز عنها 71.163 منتج، وعدد المستودعات التي لم يسحب منها 55 مستودعًا، وعدد المستودعات التي سحب منها 28 مستودعًا.

وزارة الطاقة كفاءة وزارة التجارة والاستثمار الجمارك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أنفوجرافيك.. مخالفات نتيجة جولات رقابية لـ83 مستودعًا للإنارة بالمملكة
سبق

نفذت خمس جهات حكومية ممثلة في المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، ووزارة الطاقة، ووزارة التجارة والاستثمار، والجمارك السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، جولة رقابية استهدفت 83 مستودعًا للإنارة في المملكة.

وأظهرت نتائج الحملة ضبط 199.208 منتجات إنارة، فيما بلغ عدد العينات المحالة للمختبر 126 عينة، بينما بلغت العينات المطابقة 82 عينة، والعينات المخالفة 44 عينة.

وبيّنت الجولة كمية المنتجات التي تم إحالتها لإعادة التدوير بعدد 128.045 منتج، وعدد المنتجات المطابقة التي تم فك الحجز عنها 71.163 منتج، وعدد المستودعات التي لم يسحب منها 55 مستودعًا، وعدد المستودعات التي سحب منها 28 مستودعًا.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
09:33 PM

أنفوجرافيك.. مخالفات نتيجة جولات رقابية لـ83 مستودعًا للإنارة بالمملكة

نفذتها خمس جهات حكومية

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
1,231

نفذت خمس جهات حكومية ممثلة في المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، ووزارة الطاقة، ووزارة التجارة والاستثمار، والجمارك السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، جولة رقابية استهدفت 83 مستودعًا للإنارة في المملكة.

وأظهرت نتائج الحملة ضبط 199.208 منتجات إنارة، فيما بلغ عدد العينات المحالة للمختبر 126 عينة، بينما بلغت العينات المطابقة 82 عينة، والعينات المخالفة 44 عينة.

وبيّنت الجولة كمية المنتجات التي تم إحالتها لإعادة التدوير بعدد 128.045 منتج، وعدد المنتجات المطابقة التي تم فك الحجز عنها 71.163 منتج، وعدد المستودعات التي لم يسحب منها 55 مستودعًا، وعدد المستودعات التي سحب منها 28 مستودعًا.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,380
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,288
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,665
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,087

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة