أنفوجرافيك.. مخالفات نتيجة جولات رقابية لـ83 مستودعًا للإنارة بالمملكة

نفذتها خمس جهات حكومية

نفذت خمس جهات حكومية ممثلة في المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، ووزارة الطاقة، ووزارة التجارة والاستثمار، والجمارك السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، جولة رقابية استهدفت 83 مستودعًا للإنارة في المملكة.

وأظهرت نتائج الحملة ضبط 199.208 منتجات إنارة، فيما بلغ عدد العينات المحالة للمختبر 126 عينة، بينما بلغت العينات المطابقة 82 عينة، والعينات المخالفة 44 عينة.

وبيّنت الجولة كمية المنتجات التي تم إحالتها لإعادة التدوير بعدد 128.045 منتج، وعدد المنتجات المطابقة التي تم فك الحجز عنها 71.163 منتج، وعدد المستودعات التي لم يسحب منها 55 مستودعًا، وعدد المستودعات التي سحب منها 28 مستودعًا.