"الحياة الفطرية" حول فيديو صيد الضبان: قديم وتم القبض على المخالف
قال: منذ عام 2018م.. وقامت شرطة القصيم بمباشرة المخالفة في حينها
أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم، أن المقطع المتداول لصيد الضبان قديم.
وقال المركز عبر حسابه في تويتر: يود #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية، التنويه بأن المقطع المتداول لصيد الضبان قديم قد تم نشره عام ٢٠١٨م.
وأضاف: قد قامت شرطة منطقة القصيم بمباشرة المخالفة في حينها والقبض على المخالف.
"الحياة الفطرية" حول فيديو صيد الضبان: قديم وتم القبض على المخالف
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-07-26
أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم، أن المقطع المتداول لصيد الضبان قديم.
وقال المركز عبر حسابه في تويتر: يود #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية، التنويه بأن المقطع المتداول لصيد الضبان قديم قد تم نشره عام ٢٠١٨م.
وأضاف: قد قامت شرطة منطقة القصيم بمباشرة المخالفة في حينها والقبض على المخالف.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
01:00 PM
اخر تعديل
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
03:46 AM
"الحياة الفطرية" حول فيديو صيد الضبان: قديم وتم القبض على المخالف
قال: منذ عام 2018م.. وقامت شرطة القصيم بمباشرة المخالفة في حينها
أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم، أن المقطع المتداول لصيد الضبان قديم.
وقال المركز عبر حسابه في تويتر: يود #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية، التنويه بأن المقطع المتداول لصيد الضبان قديم قد تم نشره عام ٢٠١٨م.
وأضاف: قد قامت شرطة منطقة القصيم بمباشرة المخالفة في حينها والقبض على المخالف.