وأضاف: قد قامت شرطة منطقة القصيم بمباشرة المخالفة في حينها والقبض على المخالف.

وقال المركز عبر حسابه في تويتر: يود #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية، التنويه بأن المقطع المتداول لصيد الضبان قديم قد تم نشره عام ٢٠١٨م.

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم، أن المقطع المتداول لصيد الضبان قديم.

"الحياة الفطرية" حول فيديو صيد الضبان: قديم وتم القبض على المخالف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-26 أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم، أن المقطع المتداول لصيد الضبان قديم. وقال المركز عبر حسابه في تويتر: يود #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية، التنويه بأن المقطع المتداول لصيد الضبان قديم قد تم نشره عام ٢٠١٨م. وأضاف: قد قامت شرطة منطقة القصيم بمباشرة المخالفة في حينها والقبض على المخالف.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 01:00 PM

اخر تعديل 28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 03:46 AM

"الحياة الفطرية" حول فيديو صيد الضبان: قديم وتم القبض على المخالف قال: منذ عام 2018م.. وقامت شرطة القصيم بمباشرة المخالفة في حينها





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أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم، أن المقطع المتداول لصيد الضبان قديم.

وقال المركز عبر حسابه في تويتر: يود #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية، التنويه بأن المقطع المتداول لصيد الضبان قديم قد تم نشره عام ٢٠١٨م.

وأضاف: قد قامت شرطة منطقة القصيم بمباشرة المخالفة في حينها والقبض على المخالف.