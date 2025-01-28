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جازان.. القبض على شخص لنقله في مركبته 3 مخالفين لنظام أمن الحدود

جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن شرطة محافظة العيدابي، قبضت على مواطن لنقله في مركبته (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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جازان.. القبض على شخص لنقله في مركبته 3 مخالفين لنظام أمن الحدود
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن شرطة محافظة العيدابي، قبضت على مواطن لنقله في مركبته (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
06:28 PM

جازان.. القبض على شخص لنقله في مركبته 3 مخالفين لنظام أمن الحدود

جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن شرطة محافظة العيدابي، قبضت على مواطن لنقله في مركبته (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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