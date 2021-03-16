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باكستان تسجّل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بإقليم السند ليرتفع عدد المصابين إلى 94 إصابة

سجّلت السلطات الباكستانية، اليوم، 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 94 إصابةً.

وأفادت بأن الإصابات الجديدة ظهرت في إقليم السند لأشخاص قادمين من إيران، مشيرةً إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الإقليم بلغ 76 حالةً؛ منها 25 حالةً في مدينة كراتشي عاصمة الإقليم، وتعافى اثنان من المصابين حتى الآن، بينما يخضع 74 مصاباً للحجر الصحي.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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باكستان تسجّل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت السلطات الباكستانية، اليوم، 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 94 إصابةً.

وأفادت بأن الإصابات الجديدة ظهرت في إقليم السند لأشخاص قادمين من إيران، مشيرةً إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الإقليم بلغ 76 حالةً؛ منها 25 حالةً في مدينة كراتشي عاصمة الإقليم، وتعافى اثنان من المصابين حتى الآن، بينما يخضع 74 مصاباً للحجر الصحي.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
12:57 PM

باكستان تسجّل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بإقليم السند ليرتفع عدد المصابين إلى 94 إصابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت السلطات الباكستانية، اليوم، 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 94 إصابةً.

وأفادت بأن الإصابات الجديدة ظهرت في إقليم السند لأشخاص قادمين من إيران، مشيرةً إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الإقليم بلغ 76 حالةً؛ منها 25 حالةً في مدينة كراتشي عاصمة الإقليم، وتعافى اثنان من المصابين حتى الآن، بينما يخضع 74 مصاباً للحجر الصحي.

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