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حرس حدود عسير ينقذ تركيًّا من الغرق بالقحمة

المتحدث الرسمي: نُقل إلى المستشفى وحالته مستقرة

تمكنت فِرَق البحث والإنقاذ بالوحدات البحرية التابعة لحرس الحدود بمنطقة عسير، مساء أمس الأربعاء الموافق 2/ 10/ 1440هـ، من إنقاذ مقيم (تركي الجنسية) من الغرق؛ وذلك بشاطئ القحمة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري، أن فِرَق البحث والإنقاذ لاحظت تعرض شخص للغرق بشاطئ القحمة، وفي حينه قام أفراد البحث والإنقاذ بإنقاذه وإسعافه، ثم نقله إلى مستشفى القحمة بعسير بواسطة إسعاف حرس الحدود، وحالته الصحية مستقرة الآن، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، بجميع المتنزهين، أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة؛ متمنيًا السلامة للجميع.

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حرس حدود عسير ينقذ تركيًّا من الغرق بالقحمة
سبق

تمكنت فِرَق البحث والإنقاذ بالوحدات البحرية التابعة لحرس الحدود بمنطقة عسير، مساء أمس الأربعاء الموافق 2/ 10/ 1440هـ، من إنقاذ مقيم (تركي الجنسية) من الغرق؛ وذلك بشاطئ القحمة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري، أن فِرَق البحث والإنقاذ لاحظت تعرض شخص للغرق بشاطئ القحمة، وفي حينه قام أفراد البحث والإنقاذ بإنقاذه وإسعافه، ثم نقله إلى مستشفى القحمة بعسير بواسطة إسعاف حرس الحدود، وحالته الصحية مستقرة الآن، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، بجميع المتنزهين، أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة؛ متمنيًا السلامة للجميع.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
08:43 AM

حرس حدود عسير ينقذ تركيًّا من الغرق بالقحمة

المتحدث الرسمي: نُقل إلى المستشفى وحالته مستقرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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تمكنت فِرَق البحث والإنقاذ بالوحدات البحرية التابعة لحرس الحدود بمنطقة عسير، مساء أمس الأربعاء الموافق 2/ 10/ 1440هـ، من إنقاذ مقيم (تركي الجنسية) من الغرق؛ وذلك بشاطئ القحمة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري، أن فِرَق البحث والإنقاذ لاحظت تعرض شخص للغرق بشاطئ القحمة، وفي حينه قام أفراد البحث والإنقاذ بإنقاذه وإسعافه، ثم نقله إلى مستشفى القحمة بعسير بواسطة إسعاف حرس الحدود، وحالته الصحية مستقرة الآن، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، بجميع المتنزهين، أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة؛ متمنيًا السلامة للجميع.

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