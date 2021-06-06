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النائب العام: حسن معاملة المتهمين والسجناء والحفاظ على سرية معلوماتهم تُسهم في إصلاحهم

خلال زيارته فرع النيابة العامة بمنطقة حائل

ضمن الجولات التفقدية الميدانية على فروع ودوائر النيابة العامة، زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، فرع النيابة بمنطقة حائل، يرافقه عدد من مسؤولي النيابة.

واستهل الشيخ المعجب الزيارة بلقاء رؤساء دوائر النيابة العامة في المنطقة، واجتمع بمديري جهات الضبط والقيادات الأمنية بالمنطقة، وأثنى على المستوى المتميز للتعاون بين جهات الضبط وفرع النيابة العامة بمنطقة حائل.

وشدد النائب العام في كلمته على أن حسن معاملة المتهمين والسجناء والحفاظ على سرية معلوماتهم، من شأنها المساهمة في إصلاحهم وإعادة دمجهم مع المجتمع، تطبيقًا لحقوقهم التي كفلها النظام.

واستمع لشرح عن الآليات المتبعة في معالجة القضايا، والمقترحات التي من شأنها رفع جودة الإجراءات، والتقى عددًا من المراجعين من المواطنين والمقيمين، واستمع لملاحظاتهم وطلباتهم، ووجّه بسرعة اتخاذ الإجراء النظامي بشأنها.

وقال النائب العام خلال اجتماعه بمنسوبي فرع النيابة بالمنطقة: "النيابة العامة تحظى بدعم كبير وعناية فائقة من قيادتنا الرشيدة، حرصًا منها على توفير الحماية الجنائية وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم في البلاد، وعلينا جميعًا أن نتعاون لتحقيق تطلعات القيادة أدامها الله، سعيًا للوصول للمستهدفات الوطنية الكبرى، متسلحين بعون الله تعالى وهمة شباب وشابات الوطن".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النائب العام: حسن معاملة المتهمين والسجناء والحفاظ على سرية معلوماتهم تُسهم في إصلاحهم
سبق

ضمن الجولات التفقدية الميدانية على فروع ودوائر النيابة العامة، زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، فرع النيابة بمنطقة حائل، يرافقه عدد من مسؤولي النيابة.

واستهل الشيخ المعجب الزيارة بلقاء رؤساء دوائر النيابة العامة في المنطقة، واجتمع بمديري جهات الضبط والقيادات الأمنية بالمنطقة، وأثنى على المستوى المتميز للتعاون بين جهات الضبط وفرع النيابة العامة بمنطقة حائل.

وشدد النائب العام في كلمته على أن حسن معاملة المتهمين والسجناء والحفاظ على سرية معلوماتهم، من شأنها المساهمة في إصلاحهم وإعادة دمجهم مع المجتمع، تطبيقًا لحقوقهم التي كفلها النظام.

واستمع لشرح عن الآليات المتبعة في معالجة القضايا، والمقترحات التي من شأنها رفع جودة الإجراءات، والتقى عددًا من المراجعين من المواطنين والمقيمين، واستمع لملاحظاتهم وطلباتهم، ووجّه بسرعة اتخاذ الإجراء النظامي بشأنها.

وقال النائب العام خلال اجتماعه بمنسوبي فرع النيابة بالمنطقة: "النيابة العامة تحظى بدعم كبير وعناية فائقة من قيادتنا الرشيدة، حرصًا منها على توفير الحماية الجنائية وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم في البلاد، وعلينا جميعًا أن نتعاون لتحقيق تطلعات القيادة أدامها الله، سعيًا للوصول للمستهدفات الوطنية الكبرى، متسلحين بعون الله تعالى وهمة شباب وشابات الوطن".

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
09:58 PM

النائب العام: حسن معاملة المتهمين والسجناء والحفاظ على سرية معلوماتهم تُسهم في إصلاحهم

خلال زيارته فرع النيابة العامة بمنطقة حائل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن الجولات التفقدية الميدانية على فروع ودوائر النيابة العامة، زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، فرع النيابة بمنطقة حائل، يرافقه عدد من مسؤولي النيابة.

واستهل الشيخ المعجب الزيارة بلقاء رؤساء دوائر النيابة العامة في المنطقة، واجتمع بمديري جهات الضبط والقيادات الأمنية بالمنطقة، وأثنى على المستوى المتميز للتعاون بين جهات الضبط وفرع النيابة العامة بمنطقة حائل.

وشدد النائب العام في كلمته على أن حسن معاملة المتهمين والسجناء والحفاظ على سرية معلوماتهم، من شأنها المساهمة في إصلاحهم وإعادة دمجهم مع المجتمع، تطبيقًا لحقوقهم التي كفلها النظام.

واستمع لشرح عن الآليات المتبعة في معالجة القضايا، والمقترحات التي من شأنها رفع جودة الإجراءات، والتقى عددًا من المراجعين من المواطنين والمقيمين، واستمع لملاحظاتهم وطلباتهم، ووجّه بسرعة اتخاذ الإجراء النظامي بشأنها.

وقال النائب العام خلال اجتماعه بمنسوبي فرع النيابة بالمنطقة: "النيابة العامة تحظى بدعم كبير وعناية فائقة من قيادتنا الرشيدة، حرصًا منها على توفير الحماية الجنائية وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم في البلاد، وعلينا جميعًا أن نتعاون لتحقيق تطلعات القيادة أدامها الله، سعيًا للوصول للمستهدفات الوطنية الكبرى، متسلحين بعون الله تعالى وهمة شباب وشابات الوطن".

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