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إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمؤسسة في بريدة تورّطت في نقل وبيع دجاج مجمد منتهي الصلاحية

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص في تجارة المواد الغذائية بمدينة بريدة ووكيله وأحد العاملين من جنسية مصرية، وذلك إثر ثبوت تورطهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وبيع ونقل كميات كبيرة من الدجاج المجمد منتهي الصلاحية وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لخطورتها على صحة وسلامة المستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية ببريدة تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مائة ألف ريال، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لمباشرة وزارة التجارة والاستثمار إيقاف دوريات أمن الطرق على طريق المدينة القصيم السريع لشاحنة نقل خفيف تحوي 724 كرتون دجاج منتهي الصلاحية تابعة للمؤسسة المذكورة، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة ومن ثم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمؤسسة في بريدة تورّطت في نقل وبيع دجاج مجمد منتهي الصلاحية
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص في تجارة المواد الغذائية بمدينة بريدة ووكيله وأحد العاملين من جنسية مصرية، وذلك إثر ثبوت تورطهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وبيع ونقل كميات كبيرة من الدجاج المجمد منتهي الصلاحية وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لخطورتها على صحة وسلامة المستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية ببريدة تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مائة ألف ريال، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لمباشرة وزارة التجارة والاستثمار إيقاف دوريات أمن الطرق على طريق المدينة القصيم السريع لشاحنة نقل خفيف تحوي 724 كرتون دجاج منتهي الصلاحية تابعة للمؤسسة المذكورة، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة ومن ثم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
09:51 PM

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمؤسسة في بريدة تورّطت في نقل وبيع دجاج مجمد منتهي الصلاحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص في تجارة المواد الغذائية بمدينة بريدة ووكيله وأحد العاملين من جنسية مصرية، وذلك إثر ثبوت تورطهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وبيع ونقل كميات كبيرة من الدجاج المجمد منتهي الصلاحية وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لخطورتها على صحة وسلامة المستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية ببريدة تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مائة ألف ريال، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لمباشرة وزارة التجارة والاستثمار إيقاف دوريات أمن الطرق على طريق المدينة القصيم السريع لشاحنة نقل خفيف تحوي 724 كرتون دجاج منتهي الصلاحية تابعة للمؤسسة المذكورة، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة ومن ثم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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