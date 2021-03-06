الفتح يطوي صفحة أبها .. ويفتح ملف مواجهة الباطن "دوريًا"

أبدى مدرب الفتح البلجيكي يانييك فيريرا عدم رضاه عن المستوى الذي ظهر به اللاعبون في مواجهة أبها وتلقيه الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري، وطالبهم بمزيد من العمل من أجل الظهور بمستوى أفضل خلال المباريات المقبلة من أجل الهروب من مراكز الخطر في مؤخرة الترتيب.



وواصل الرباعي هلال سوداني وماجد كنبة ومراد باتنا وعبد الله البـلادي برامجهـم التأهيلية المخصصة لهم من قِبل الجهاز الطبي الذي يسابق الزمن من أجل تجهيزهم للمواجهة المقبلة أمام الباطن، الأربعاء المقبل "دوريًا" .