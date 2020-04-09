النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تنبِّه الرياض والشرقية: سُحب رعدية ممطرة وتدنٍّ بمدى الرؤية

تشمل عددًا من المحافظات بالمنطقتَيْن.. وتستمر حتى السادسة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن جديدَيْن لمنطقتَيْ الرياض والشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد استمرار سُحب رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا استمرار سُحب رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وحريملاء ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الخميس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تنبِّه الرياض والشرقية: سُحب رعدية ممطرة وتدنٍّ بمدى الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن جديدَيْن لمنطقتَيْ الرياض والشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد استمرار سُحب رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا استمرار سُحب رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وحريملاء ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الخميس.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
01:38 AM

"الأرصاد" تنبِّه الرياض والشرقية: سُحب رعدية ممطرة وتدنٍّ بمدى الرؤية

تشمل عددًا من المحافظات بالمنطقتَيْن.. وتستمر حتى السادسة صباحًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,712

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن جديدَيْن لمنطقتَيْ الرياض والشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد استمرار سُحب رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا استمرار سُحب رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وحريملاء ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الخميس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,997
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,111
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,770
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,054

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة