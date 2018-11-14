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بحضور سفير اليابان.. شاب سعودي يبدأ مشروعه باستنساخ المأكولات والمشروبات

شهد الافتتاح رؤساء تنفيذيون ومديرو تسويق لكبرى الشركات والمطاعم بالسعودية

افتتح الشاب السعودي عبدالله آل رشود، بحضور السفير الياباني لدى المملكة العربية السعودية السيد تسوكاسا إيمورا، ومدير مصفاة أرامكو السعودية بالرياض المهندس عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفاضل، عمله الفريد من نوعه، والمتخصص باستنساخ الشكل الحقيقي للمأكولات والمشروبات، وتصنيع نماذج بلاستيكية مطابقة لها بالشكل واللون لاستخدامها بغرض العرض.

كما حضر الافتتاح جمع من رؤساء تنفيذيين ومديري تسويق لكبرى الشركات والمطاعم في المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن هذه الطريقة التسويقية بدأت من اليابان، وهناك أسماء متعددة لها، منها الطعام البلاستيكي، والطعام المقلد، وطعام الشمع، والطعام الاصطناعي، والطعام طبق الأصل، والطعام المزيف، والطعام المصور.. التي يتم استخدامها بشكل واسع في دول شرق آسيا لتحفيز حاسة الإشباع النفسي لدى العميل، وتشجيعه على الشراء.

الجدير ذكره أن عبدالله أحد خريجي برنامج الابتعاث من اليابان، ويطمح من خلال مشروعه إلى أن تكون هذه الطريقة أحد الخيارات المتاحة لمحال الأغذية والمشروبات لتسويق منتجاتهم دون الحاجة لاستخدام أطعمة حقيقية لغرض العرض؛ وهو ما يساعد السعودية التي تحتل المركز الأول عالميًّا في الهدر الغذائي على تحسين الوضع القائم.

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بحضور سفير اليابان.. شاب سعودي يبدأ مشروعه باستنساخ المأكولات والمشروبات
سبق

افتتح الشاب السعودي عبدالله آل رشود، بحضور السفير الياباني لدى المملكة العربية السعودية السيد تسوكاسا إيمورا، ومدير مصفاة أرامكو السعودية بالرياض المهندس عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفاضل، عمله الفريد من نوعه، والمتخصص باستنساخ الشكل الحقيقي للمأكولات والمشروبات، وتصنيع نماذج بلاستيكية مطابقة لها بالشكل واللون لاستخدامها بغرض العرض.

كما حضر الافتتاح جمع من رؤساء تنفيذيين ومديري تسويق لكبرى الشركات والمطاعم في المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن هذه الطريقة التسويقية بدأت من اليابان، وهناك أسماء متعددة لها، منها الطعام البلاستيكي، والطعام المقلد، وطعام الشمع، والطعام الاصطناعي، والطعام طبق الأصل، والطعام المزيف، والطعام المصور.. التي يتم استخدامها بشكل واسع في دول شرق آسيا لتحفيز حاسة الإشباع النفسي لدى العميل، وتشجيعه على الشراء.

الجدير ذكره أن عبدالله أحد خريجي برنامج الابتعاث من اليابان، ويطمح من خلال مشروعه إلى أن تكون هذه الطريقة أحد الخيارات المتاحة لمحال الأغذية والمشروبات لتسويق منتجاتهم دون الحاجة لاستخدام أطعمة حقيقية لغرض العرض؛ وهو ما يساعد السعودية التي تحتل المركز الأول عالميًّا في الهدر الغذائي على تحسين الوضع القائم.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
01:59 AM

بحضور سفير اليابان.. شاب سعودي يبدأ مشروعه باستنساخ المأكولات والمشروبات

شهد الافتتاح رؤساء تنفيذيون ومديرو تسويق لكبرى الشركات والمطاعم بالسعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح الشاب السعودي عبدالله آل رشود، بحضور السفير الياباني لدى المملكة العربية السعودية السيد تسوكاسا إيمورا، ومدير مصفاة أرامكو السعودية بالرياض المهندس عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفاضل، عمله الفريد من نوعه، والمتخصص باستنساخ الشكل الحقيقي للمأكولات والمشروبات، وتصنيع نماذج بلاستيكية مطابقة لها بالشكل واللون لاستخدامها بغرض العرض.

كما حضر الافتتاح جمع من رؤساء تنفيذيين ومديري تسويق لكبرى الشركات والمطاعم في المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن هذه الطريقة التسويقية بدأت من اليابان، وهناك أسماء متعددة لها، منها الطعام البلاستيكي، والطعام المقلد، وطعام الشمع، والطعام الاصطناعي، والطعام طبق الأصل، والطعام المزيف، والطعام المصور.. التي يتم استخدامها بشكل واسع في دول شرق آسيا لتحفيز حاسة الإشباع النفسي لدى العميل، وتشجيعه على الشراء.

الجدير ذكره أن عبدالله أحد خريجي برنامج الابتعاث من اليابان، ويطمح من خلال مشروعه إلى أن تكون هذه الطريقة أحد الخيارات المتاحة لمحال الأغذية والمشروبات لتسويق منتجاتهم دون الحاجة لاستخدام أطعمة حقيقية لغرض العرض؛ وهو ما يساعد السعودية التي تحتل المركز الأول عالميًّا في الهدر الغذائي على تحسين الوضع القائم.

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