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أعلى زيادة يومية .. إصابة 6.958 فلبينياً جديداً بـ"كورونا"

إجمالي الحالات يرتفع إلى 136.638

سجلت الفلبين اليوم (الاثنين)، 6.958 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى زيادة يومية للإصابات في البلد الآسيوي، ليرتفع الإجمالي إلى 136.638 إصابة.

وبينت وزارة الصحة الفلبينية، أن البلاد سجلت 24 وفاة جديدة بالمرض ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2.293، وفقاً لـ"رويترز".

ويوجد في الفلبين أعلى عدد لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في جنوب شرق آسيا وتأتي في المرتبة الثانية بعد إندونيسيا في الوفيات.

فيروس كورونا الجديد

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أعلى زيادة يومية .. إصابة 6.958 فلبينياً جديداً بـ"كورونا"
سبق

سجلت الفلبين اليوم (الاثنين)، 6.958 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى زيادة يومية للإصابات في البلد الآسيوي، ليرتفع الإجمالي إلى 136.638 إصابة.

وبينت وزارة الصحة الفلبينية، أن البلاد سجلت 24 وفاة جديدة بالمرض ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2.293، وفقاً لـ"رويترز".

ويوجد في الفلبين أعلى عدد لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في جنوب شرق آسيا وتأتي في المرتبة الثانية بعد إندونيسيا في الوفيات.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
04:38 PM

أعلى زيادة يومية .. إصابة 6.958 فلبينياً جديداً بـ"كورونا"

إجمالي الحالات يرتفع إلى 136.638

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الفلبين اليوم (الاثنين)، 6.958 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى زيادة يومية للإصابات في البلد الآسيوي، ليرتفع الإجمالي إلى 136.638 إصابة.

وبينت وزارة الصحة الفلبينية، أن البلاد سجلت 24 وفاة جديدة بالمرض ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2.293، وفقاً لـ"رويترز".

ويوجد في الفلبين أعلى عدد لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في جنوب شرق آسيا وتأتي في المرتبة الثانية بعد إندونيسيا في الوفيات.

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