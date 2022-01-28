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رئيسة مجلس النواب الفلبيني تصل الرياض

تلبية لدعوة رئيس مجلس الشورى

وصلت رئيسة مجلس النواب بجمهورية الفلبين غلوريا ماكاباغال أرويو والوفد المرافق لها إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة تلبية لدعوة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وكان في استقبالها نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني، وعضو المجلس اللواء علي بن فهد السبهان، وعضو المجلس الدكتورة نهاد بنت محمد الجشي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري.

ويرافق رئيسة مجلس النواب بجمهورية الفلبين عدد من أعضاء مجلس النواب، وعدد من ممثلي وزارة الطاقة، وبعض رجال وسيدات الأعمال.

يُذكر أن رئيسة مجلس النواب بجمهورية الفلبين ستلتقي خلال زيارتها الحالية للمملكة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعددًا من كبار المسؤولين في السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيسة مجلس النواب الفلبيني تصل الرياض
سبق

وصلت رئيسة مجلس النواب بجمهورية الفلبين غلوريا ماكاباغال أرويو والوفد المرافق لها إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة تلبية لدعوة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وكان في استقبالها نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني، وعضو المجلس اللواء علي بن فهد السبهان، وعضو المجلس الدكتورة نهاد بنت محمد الجشي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري.

ويرافق رئيسة مجلس النواب بجمهورية الفلبين عدد من أعضاء مجلس النواب، وعدد من ممثلي وزارة الطاقة، وبعض رجال وسيدات الأعمال.

يُذكر أن رئيسة مجلس النواب بجمهورية الفلبين ستلتقي خلال زيارتها الحالية للمملكة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعددًا من كبار المسؤولين في السعودية.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
09:47 PM

رئيسة مجلس النواب الفلبيني تصل الرياض

تلبية لدعوة رئيس مجلس الشورى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصلت رئيسة مجلس النواب بجمهورية الفلبين غلوريا ماكاباغال أرويو والوفد المرافق لها إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة تلبية لدعوة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وكان في استقبالها نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني، وعضو المجلس اللواء علي بن فهد السبهان، وعضو المجلس الدكتورة نهاد بنت محمد الجشي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري.

ويرافق رئيسة مجلس النواب بجمهورية الفلبين عدد من أعضاء مجلس النواب، وعدد من ممثلي وزارة الطاقة، وبعض رجال وسيدات الأعمال.

يُذكر أن رئيسة مجلس النواب بجمهورية الفلبين ستلتقي خلال زيارتها الحالية للمملكة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعددًا من كبار المسؤولين في السعودية.

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