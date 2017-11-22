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برعاية ولي العهد وبحضور خالد بن سلمان.. افتتاح مقر القيادة العسكرية لمجلس التعاون بالرياض

"الحجرف": رسالة سلام تبني للمستقبل ورسالة عزم على حماية أمن ومكتسبات دول مجلس التعاون

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، افتتح اليوم المقر الجديد للقيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض، اليوم الاثنين الموافق 22 نوفمبر 2021م.

وحضر الافتتاح الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع نيابةً عنه، وبمشاركة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون، والدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدى وصولهم لمقر القيادة، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون، والفريق الركن عيد بن عواض الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة.

وبهذه المناسبة، رفع "الحجرف" باسمه وبالنيابة عن قائد القيادة العسكرية الموحدة وكل ضباطها وأفرادها عن أسمى آيات الشكر والتقدير لقادة دول مجلس التعاون على دعمهم المستمر وحرصهم الدائم على حماية وصون مسيرة مجلس التعاون المباركة وفي كل المجالات لخدمة أمن دوله ومواطنيها.

كما رفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع، وإلى حكومة خادم الحرمين الشريفين على استضافة المملكة العربية السعودية لمقر القيادة العسكرية الموحدة.

وقال: جاء الافتتاح كأحد أبرز المكتسبات العسكرية في مسيرة مجلس التعاون ورسالة سلام تبني للمستقبل ورسالة عزم على حماية أمن ومكتسبات دول مجلس التعاون، والحفاظ على استقرارها ومقدراتها بوجود قوة موحدة لدول المجلس مشكلة من برية وجوية وبحرية ودفاع جوي، تتناسب مع التهديدات التي تحدق بالمنطقة، وتكون رادعة لحماية مواطنيها ومكتسباتها من أي تهديد خارجي يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

وتقدّم "الحجرف" بالشكر والتقدير لوزراء الدفاع في دول المجلس ورؤساء الأركان على ما يولونه من اهتمام وما يقدمون من دعم القيادة العسكرية الموحدة للقيام بدورها وتعزيز قدراتها لحماية مكتسباتنا الخليجية، والحفاظ على الكيان الخليجي الراسخ وفقاً لتوجيهات قادة دول المجلس، معبراً عن أصدق التمنيات للقيادة العسكرية الموحدة قيادة وضباطاً وأفراداً بالتوفيق والسداد لأداء المهام المنوطة تحت قيادة الفريق الركن الدكتور عيد بن عواض الشلوي، قائد القيادة العسكرية الموحدة.

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برعاية ولي العهد وبحضور خالد بن سلمان.. افتتاح مقر القيادة العسكرية لمجلس التعاون بالرياض
سبق

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، افتتح اليوم المقر الجديد للقيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض، اليوم الاثنين الموافق 22 نوفمبر 2021م.

وحضر الافتتاح الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع نيابةً عنه، وبمشاركة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون، والدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدى وصولهم لمقر القيادة، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون، والفريق الركن عيد بن عواض الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة.

وبهذه المناسبة، رفع "الحجرف" باسمه وبالنيابة عن قائد القيادة العسكرية الموحدة وكل ضباطها وأفرادها عن أسمى آيات الشكر والتقدير لقادة دول مجلس التعاون على دعمهم المستمر وحرصهم الدائم على حماية وصون مسيرة مجلس التعاون المباركة وفي كل المجالات لخدمة أمن دوله ومواطنيها.

كما رفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع، وإلى حكومة خادم الحرمين الشريفين على استضافة المملكة العربية السعودية لمقر القيادة العسكرية الموحدة.

وقال: جاء الافتتاح كأحد أبرز المكتسبات العسكرية في مسيرة مجلس التعاون ورسالة سلام تبني للمستقبل ورسالة عزم على حماية أمن ومكتسبات دول مجلس التعاون، والحفاظ على استقرارها ومقدراتها بوجود قوة موحدة لدول المجلس مشكلة من برية وجوية وبحرية ودفاع جوي، تتناسب مع التهديدات التي تحدق بالمنطقة، وتكون رادعة لحماية مواطنيها ومكتسباتها من أي تهديد خارجي يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

وتقدّم "الحجرف" بالشكر والتقدير لوزراء الدفاع في دول المجلس ورؤساء الأركان على ما يولونه من اهتمام وما يقدمون من دعم القيادة العسكرية الموحدة للقيام بدورها وتعزيز قدراتها لحماية مكتسباتنا الخليجية، والحفاظ على الكيان الخليجي الراسخ وفقاً لتوجيهات قادة دول المجلس، معبراً عن أصدق التمنيات للقيادة العسكرية الموحدة قيادة وضباطاً وأفراداً بالتوفيق والسداد لأداء المهام المنوطة تحت قيادة الفريق الركن الدكتور عيد بن عواض الشلوي، قائد القيادة العسكرية الموحدة.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
03:26 PM

برعاية ولي العهد وبحضور خالد بن سلمان.. افتتاح مقر القيادة العسكرية لمجلس التعاون بالرياض

"الحجرف": رسالة سلام تبني للمستقبل ورسالة عزم على حماية أمن ومكتسبات دول مجلس التعاون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، افتتح اليوم المقر الجديد للقيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض، اليوم الاثنين الموافق 22 نوفمبر 2021م.

وحضر الافتتاح الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع نيابةً عنه، وبمشاركة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون، والدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدى وصولهم لمقر القيادة، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون، والفريق الركن عيد بن عواض الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة.

وبهذه المناسبة، رفع "الحجرف" باسمه وبالنيابة عن قائد القيادة العسكرية الموحدة وكل ضباطها وأفرادها عن أسمى آيات الشكر والتقدير لقادة دول مجلس التعاون على دعمهم المستمر وحرصهم الدائم على حماية وصون مسيرة مجلس التعاون المباركة وفي كل المجالات لخدمة أمن دوله ومواطنيها.

كما رفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع، وإلى حكومة خادم الحرمين الشريفين على استضافة المملكة العربية السعودية لمقر القيادة العسكرية الموحدة.

وقال: جاء الافتتاح كأحد أبرز المكتسبات العسكرية في مسيرة مجلس التعاون ورسالة سلام تبني للمستقبل ورسالة عزم على حماية أمن ومكتسبات دول مجلس التعاون، والحفاظ على استقرارها ومقدراتها بوجود قوة موحدة لدول المجلس مشكلة من برية وجوية وبحرية ودفاع جوي، تتناسب مع التهديدات التي تحدق بالمنطقة، وتكون رادعة لحماية مواطنيها ومكتسباتها من أي تهديد خارجي يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

وتقدّم "الحجرف" بالشكر والتقدير لوزراء الدفاع في دول المجلس ورؤساء الأركان على ما يولونه من اهتمام وما يقدمون من دعم القيادة العسكرية الموحدة للقيام بدورها وتعزيز قدراتها لحماية مكتسباتنا الخليجية، والحفاظ على الكيان الخليجي الراسخ وفقاً لتوجيهات قادة دول المجلس، معبراً عن أصدق التمنيات للقيادة العسكرية الموحدة قيادة وضباطاً وأفراداً بالتوفيق والسداد لأداء المهام المنوطة تحت قيادة الفريق الركن الدكتور عيد بن عواض الشلوي، قائد القيادة العسكرية الموحدة.

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