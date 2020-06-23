النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ترحيب مصري بالاستجابة اليمنية لطلب التحالف وقف إطلاق النار والتصعيد

أعربت عن ثقتها في السعودية لعقد اجتماع للمُضيّ قُدُمًا لتنفيذ "اتفاق الرياض"

رحّبت مصر، اليوم الثلاثاء، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لطلب الوقف الشامل لإطلاق النار والتصعيد في اليمن.

كما رحّبت القاهرة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، بعقد اجتماع في السعودية للمضيّ قدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعربت مصر عن ثقتها، بأن "الجهود الحثيثة للسعودية الداعمة لليمن وشعبه، ستؤدي إلى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية؛ بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة".

وجددت القاهرة التأكيد على أن "الحل في اليمن استنادًا إلى المرجعيات ذات الصلة؛ لا سيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216".

وأكد البيان على "دعم مصر لكل الجهود التي تهدف لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتضمن وحدته وسلامة أراضيه وترفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق".

تحالف دعم الشرعية في اليمن مصر

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ترحيب مصري بالاستجابة اليمنية لطلب التحالف وقف إطلاق النار والتصعيد
سبق

رحّبت مصر، اليوم الثلاثاء، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لطلب الوقف الشامل لإطلاق النار والتصعيد في اليمن.

كما رحّبت القاهرة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، بعقد اجتماع في السعودية للمضيّ قدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعربت مصر عن ثقتها، بأن "الجهود الحثيثة للسعودية الداعمة لليمن وشعبه، ستؤدي إلى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية؛ بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة".

وجددت القاهرة التأكيد على أن "الحل في اليمن استنادًا إلى المرجعيات ذات الصلة؛ لا سيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216".

وأكد البيان على "دعم مصر لكل الجهود التي تهدف لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتضمن وحدته وسلامة أراضيه وترفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق".

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
01:51 PM

ترحيب مصري بالاستجابة اليمنية لطلب التحالف وقف إطلاق النار والتصعيد

أعربت عن ثقتها في السعودية لعقد اجتماع للمُضيّ قُدُمًا لتنفيذ "اتفاق الرياض"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,650

رحّبت مصر، اليوم الثلاثاء، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لطلب الوقف الشامل لإطلاق النار والتصعيد في اليمن.

كما رحّبت القاهرة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، بعقد اجتماع في السعودية للمضيّ قدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعربت مصر عن ثقتها، بأن "الجهود الحثيثة للسعودية الداعمة لليمن وشعبه، ستؤدي إلى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية؛ بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة".

وجددت القاهرة التأكيد على أن "الحل في اليمن استنادًا إلى المرجعيات ذات الصلة؛ لا سيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216".

وأكد البيان على "دعم مصر لكل الجهود التي تهدف لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتضمن وحدته وسلامة أراضيه وترفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,327
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,226
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,108
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,485

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة