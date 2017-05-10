النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حُسْن تصرُّف "مفقود السليل" يُسهم في إنقاذه قُرب جبال طويق

مصادر "سبق": أحد أقاربه أبلغ الفرق الأمنية.. ونُقل لمستشفى المحافظة

أسفرت الجهود الأمنية في محافظة السليل عن العثور على "مفقود المحافظة" فَجْر اليوم؛ وذلك بعد أن أبلغ ذووه عن تغيبه مساء أمس.

‫وتفصيلاً، قالت مصادر أمنية لـ"سبق": إن والد وشقيق المواطن فهد بن مرزوق الودعاني تقدما ببلاغ رسمي لشرطة محافظة السليل عن اختفائه في منطقة صحراوية منذ يوم الأربعاء الماضي. وعلى الفور عُمم البلاغ، وشُكلت فِرق أمنية مشتركة بإشراف ومتابعة من مدير شرطة السليل، وكذلك مدير إدارة الدفاع المدني.

‫وأضافت بأن الفرق الأمنية انتقلت للبحث عن المفقود بناء على توافُر معلومات عن توجهه شمال المحافظة، بالقرب من جبال طويق بـ٥٠ كيلومترًا، ووجدت المركبة متعطلة بمنطقة الصفيحة، وقد كُتب على أحد جوانبها الأمامية عبارة "أنا ماشي مع الرجم جنوب"، ويقصد حركته باتجاهه جنوب المركبة.

‫وأكدت المصادر أنه أثناء لحظة تتبُّع أثر المواطن قرب موقع تعطل مركبته بُلغت الفرق الأمنية بالعثور على الشخص على بعد ١٥ كيلومترًا، وحالته الصحية مستقرة، ونُقل على الفور لمستشفى السليل العام الساعة السادسة من صباح اليوم للاطمئنان على حالته.

‫وكانت شرطة محافظة الأفلاج قد تلقت بلاغًا مماثلاً عن تغيب المفقود من قِبل أحد أقاربه قاطني المحافظة، وتم التنسيق مع شرطة السليل، التي بدورها عثرت على المفقود بمشاركة أقاربه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حُسْن تصرُّف "مفقود السليل" يُسهم في إنقاذه قُرب جبال طويق
سبق

أسفرت الجهود الأمنية في محافظة السليل عن العثور على "مفقود المحافظة" فَجْر اليوم؛ وذلك بعد أن أبلغ ذووه عن تغيبه مساء أمس.

‫وتفصيلاً، قالت مصادر أمنية لـ"سبق": إن والد وشقيق المواطن فهد بن مرزوق الودعاني تقدما ببلاغ رسمي لشرطة محافظة السليل عن اختفائه في منطقة صحراوية منذ يوم الأربعاء الماضي. وعلى الفور عُمم البلاغ، وشُكلت فِرق أمنية مشتركة بإشراف ومتابعة من مدير شرطة السليل، وكذلك مدير إدارة الدفاع المدني.

‫وأضافت بأن الفرق الأمنية انتقلت للبحث عن المفقود بناء على توافُر معلومات عن توجهه شمال المحافظة، بالقرب من جبال طويق بـ٥٠ كيلومترًا، ووجدت المركبة متعطلة بمنطقة الصفيحة، وقد كُتب على أحد جوانبها الأمامية عبارة "أنا ماشي مع الرجم جنوب"، ويقصد حركته باتجاهه جنوب المركبة.

‫وأكدت المصادر أنه أثناء لحظة تتبُّع أثر المواطن قرب موقع تعطل مركبته بُلغت الفرق الأمنية بالعثور على الشخص على بعد ١٥ كيلومترًا، وحالته الصحية مستقرة، ونُقل على الفور لمستشفى السليل العام الساعة السادسة من صباح اليوم للاطمئنان على حالته.

‫وكانت شرطة محافظة الأفلاج قد تلقت بلاغًا مماثلاً عن تغيب المفقود من قِبل أحد أقاربه قاطني المحافظة، وتم التنسيق مع شرطة السليل، التي بدورها عثرت على المفقود بمشاركة أقاربه.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
12:37 AM
اخر تعديل
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
01:43 AM

حُسْن تصرُّف "مفقود السليل" يُسهم في إنقاذه قُرب جبال طويق

مصادر "سبق": أحد أقاربه أبلغ الفرق الأمنية.. ونُقل لمستشفى المحافظة

A A A
خلف الدوسري - السليل
2
12,610

أسفرت الجهود الأمنية في محافظة السليل عن العثور على "مفقود المحافظة" فَجْر اليوم؛ وذلك بعد أن أبلغ ذووه عن تغيبه مساء أمس.

‫وتفصيلاً، قالت مصادر أمنية لـ"سبق": إن والد وشقيق المواطن فهد بن مرزوق الودعاني تقدما ببلاغ رسمي لشرطة محافظة السليل عن اختفائه في منطقة صحراوية منذ يوم الأربعاء الماضي. وعلى الفور عُمم البلاغ، وشُكلت فِرق أمنية مشتركة بإشراف ومتابعة من مدير شرطة السليل، وكذلك مدير إدارة الدفاع المدني.

‫وأضافت بأن الفرق الأمنية انتقلت للبحث عن المفقود بناء على توافُر معلومات عن توجهه شمال المحافظة، بالقرب من جبال طويق بـ٥٠ كيلومترًا، ووجدت المركبة متعطلة بمنطقة الصفيحة، وقد كُتب على أحد جوانبها الأمامية عبارة "أنا ماشي مع الرجم جنوب"، ويقصد حركته باتجاهه جنوب المركبة.

‫وأكدت المصادر أنه أثناء لحظة تتبُّع أثر المواطن قرب موقع تعطل مركبته بُلغت الفرق الأمنية بالعثور على الشخص على بعد ١٥ كيلومترًا، وحالته الصحية مستقرة، ونُقل على الفور لمستشفى السليل العام الساعة السادسة من صباح اليوم للاطمئنان على حالته.

‫وكانت شرطة محافظة الأفلاج قد تلقت بلاغًا مماثلاً عن تغيب المفقود من قِبل أحد أقاربه قاطني المحافظة، وتم التنسيق مع شرطة السليل، التي بدورها عثرت على المفقود بمشاركة أقاربه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,067
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,961
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,241
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,160

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة