تونس: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1013 حالة

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1013 حالة مؤكدة، من بينها 228 إصابة بتونس العاصمة.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن الإصابات الجديدة تم كشفها إثر القيام بـ351 تحليلًا مخبريًّا؛ ليبلغ العدد الإجمالي للتحاليل 24406 تحاليل؛ لافتًا إلى شفاء 238 حالة و42 حالة وفاة.

يُذكر أن السلطات التونسية قد قررت بداية من يوم غد التخفيف من إجراءات الحجر الصحي الشامل، لمكافحة فيروس كورونا.