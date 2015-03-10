النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تونس توقف الدروس في جميع المستويات وكل الرحلات البحرية مع إيطاليا

ضِمن جملة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت تونس، إيقاف الدروس في جميع المستويات؛ توقيًا لانتشار فيروس كورونا.

وقد أعلن وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي، على إثر اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس التونسي قيس سعيد، عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة لمحاصرة انتشار الفيروس؛ من بينها إيقاف كل الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا، واختصار الرحلات بين تونس وفرنسا إلى رحلة واحدة في الأسبوع.

كما تم الاتفاق على ألا تستقبل تونس الرحلات الجوية القادمة من إيطاليا؛ باستثناء روما، وتَقرر أيضًا التخفيض من عدد الرحلات الأسبوعية القادمة من هذه الوجهة.

يُذكر أن السلطات التونسية قد قررت في وقت سابق، إلغاء المناسبات الرياضية والثقافية والتربوية التي تجمع مشاركين من بلدان ظهَر فيها فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة التونسية، قد أعلنت ظهر الاثنين، تسجيل ثلاث إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بهذا الفيروس إلى 5 حالات.

تونس فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
تونس توقف الدروس في جميع المستويات وكل الرحلات البحرية مع إيطاليا
سبق

أعلنت تونس، إيقاف الدروس في جميع المستويات؛ توقيًا لانتشار فيروس كورونا.

وقد أعلن وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي، على إثر اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس التونسي قيس سعيد، عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة لمحاصرة انتشار الفيروس؛ من بينها إيقاف كل الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا، واختصار الرحلات بين تونس وفرنسا إلى رحلة واحدة في الأسبوع.

كما تم الاتفاق على ألا تستقبل تونس الرحلات الجوية القادمة من إيطاليا؛ باستثناء روما، وتَقرر أيضًا التخفيض من عدد الرحلات الأسبوعية القادمة من هذه الوجهة.

يُذكر أن السلطات التونسية قد قررت في وقت سابق، إلغاء المناسبات الرياضية والثقافية والتربوية التي تجمع مشاركين من بلدان ظهَر فيها فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة التونسية، قد أعلنت ظهر الاثنين، تسجيل ثلاث إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بهذا الفيروس إلى 5 حالات.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
09:19 AM

تونس توقف الدروس في جميع المستويات وكل الرحلات البحرية مع إيطاليا

ضِمن جملة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
0
478

أعلنت تونس، إيقاف الدروس في جميع المستويات؛ توقيًا لانتشار فيروس كورونا.

وقد أعلن وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي، على إثر اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس التونسي قيس سعيد، عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة لمحاصرة انتشار الفيروس؛ من بينها إيقاف كل الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا، واختصار الرحلات بين تونس وفرنسا إلى رحلة واحدة في الأسبوع.

كما تم الاتفاق على ألا تستقبل تونس الرحلات الجوية القادمة من إيطاليا؛ باستثناء روما، وتَقرر أيضًا التخفيض من عدد الرحلات الأسبوعية القادمة من هذه الوجهة.

يُذكر أن السلطات التونسية قد قررت في وقت سابق، إلغاء المناسبات الرياضية والثقافية والتربوية التي تجمع مشاركين من بلدان ظهَر فيها فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة التونسية، قد أعلنت ظهر الاثنين، تسجيل ثلاث إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بهذا الفيروس إلى 5 حالات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,108
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,201
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,207
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,279

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة