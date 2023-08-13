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"التوحد الخيرية" تقدم 4 مساكن لخدمة مستفيديها المرضى

بالتعاون مع وزارة الإسكان

حصلت جمعية أسر التوحد الخيرية، على 4 مساكن بالتعاون مع وزارة الإسكان، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتقديم الخدمات اللائقة لأسر مرضى التوحد، وتذليل كافة الصعوبات، للحصول على احتياجاتهم، وتوفير حياة كريمة للمصابين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير سعود بن عبد العزيز الفيصل الفرحان، أن الجمعية تحرص دومًا على التواصل الفعّال مع أسر مصابي التوحد، للوقوف على حالاتهم ومحاولة تقديم ما يلزم من مساعدات ومعونات في إطار قدرات الجمعية وطاقتها.

وأشار الفرحان إلى أن الجمعية تهدف من خلال عملها لخدمة أسر المصابين بطيف التوحد بتطوير البنية التنظيمية لقطاع التوحد، ولدعم وتحفيز الأسر، وتعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات العاملة في هذا القطاع ورفع الوعي المجتمعي بالتوحد، وتعزيز البناء المؤسسي للجمعية.

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"التوحد الخيرية" تقدم 4 مساكن لخدمة مستفيديها المرضى
سبق

حصلت جمعية أسر التوحد الخيرية، على 4 مساكن بالتعاون مع وزارة الإسكان، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتقديم الخدمات اللائقة لأسر مرضى التوحد، وتذليل كافة الصعوبات، للحصول على احتياجاتهم، وتوفير حياة كريمة للمصابين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير سعود بن عبد العزيز الفيصل الفرحان، أن الجمعية تحرص دومًا على التواصل الفعّال مع أسر مصابي التوحد، للوقوف على حالاتهم ومحاولة تقديم ما يلزم من مساعدات ومعونات في إطار قدرات الجمعية وطاقتها.

وأشار الفرحان إلى أن الجمعية تهدف من خلال عملها لخدمة أسر المصابين بطيف التوحد بتطوير البنية التنظيمية لقطاع التوحد، ولدعم وتحفيز الأسر، وتعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات العاملة في هذا القطاع ورفع الوعي المجتمعي بالتوحد، وتعزيز البناء المؤسسي للجمعية.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
05:00 PM

"التوحد الخيرية" تقدم 4 مساكن لخدمة مستفيديها المرضى

بالتعاون مع وزارة الإسكان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حصلت جمعية أسر التوحد الخيرية، على 4 مساكن بالتعاون مع وزارة الإسكان، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتقديم الخدمات اللائقة لأسر مرضى التوحد، وتذليل كافة الصعوبات، للحصول على احتياجاتهم، وتوفير حياة كريمة للمصابين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير سعود بن عبد العزيز الفيصل الفرحان، أن الجمعية تحرص دومًا على التواصل الفعّال مع أسر مصابي التوحد، للوقوف على حالاتهم ومحاولة تقديم ما يلزم من مساعدات ومعونات في إطار قدرات الجمعية وطاقتها.

وأشار الفرحان إلى أن الجمعية تهدف من خلال عملها لخدمة أسر المصابين بطيف التوحد بتطوير البنية التنظيمية لقطاع التوحد، ولدعم وتحفيز الأسر، وتعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات العاملة في هذا القطاع ورفع الوعي المجتمعي بالتوحد، وتعزيز البناء المؤسسي للجمعية.

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