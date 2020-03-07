السبيعي يحتفل بزفافه في جدة

احتفل هادي بن متعب السبيعي بزواجه من كريمة مشلح بن مجدل بن سفران بإحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور أقارب العروسين.
"سبق" تبارك للسبيعي، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل هادي بن متعب السبيعي بزواجه من كريمة مشلح بن مجدل بن سفران بإحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور أقارب العروسين.
"سبق" تبارك للسبيعي، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل هادي بن متعب السبيعي بزواجه من كريمة مشلح بن مجدل بن سفران بإحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور أقارب العروسين.
"سبق" تبارك للسبيعي، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل هادي بن متعب السبيعي بزواجه من كريمة مشلح بن مجدل بن سفران بإحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور أقارب العروسين.
"سبق" تبارك للسبيعي، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.