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مشروع "تبيان لوطن متلاحم" يسدل الستار على فعالياته بجامعة الجوف

استفاد منها 3 آلاف من أهالي المنطقة بمشاركة ٦٠ متطوعًا ومتطوعة

اختتم مشروع "تبيان لوطن متلاحم"، فعالياته الحوارية التي نفّذتها جامعة الجوف ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني خلال الفترة من 6-10 أكتوبر، بمقر الجامعة في منطقة الجوف، بحضورٍ فاقَ 3 آلاف من عموم أهالي المنطقة والطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، وبمشاركة ٦٠ متطوعًا ومتطوعة.

وفي الحفل الختامي المعدّ بهذه المناسبة، نوّه عميد شؤون الطلاب في جامعة الجوف، الدكتور هزاع بن عبدالكريم الفويهي، إلى نجاح مشروع "تبيان لوطن متلاحم" في تحقيق أهدافه بزيادة اللحمة الوطنية بين كافة أبناء المنطقة، معربًا عن أمله بزيادة هذه اللّحمة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

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مشروع "تبيان لوطن متلاحم" يسدل الستار على فعالياته بجامعة الجوف
سبق

اختتم مشروع "تبيان لوطن متلاحم"، فعالياته الحوارية التي نفّذتها جامعة الجوف ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني خلال الفترة من 6-10 أكتوبر، بمقر الجامعة في منطقة الجوف، بحضورٍ فاقَ 3 آلاف من عموم أهالي المنطقة والطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، وبمشاركة ٦٠ متطوعًا ومتطوعة.

وفي الحفل الختامي المعدّ بهذه المناسبة، نوّه عميد شؤون الطلاب في جامعة الجوف، الدكتور هزاع بن عبدالكريم الفويهي، إلى نجاح مشروع "تبيان لوطن متلاحم" في تحقيق أهدافه بزيادة اللحمة الوطنية بين كافة أبناء المنطقة، معربًا عن أمله بزيادة هذه اللّحمة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
01:59 PM

مشروع "تبيان لوطن متلاحم" يسدل الستار على فعالياته بجامعة الجوف

استفاد منها 3 آلاف من أهالي المنطقة بمشاركة ٦٠ متطوعًا ومتطوعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم مشروع "تبيان لوطن متلاحم"، فعالياته الحوارية التي نفّذتها جامعة الجوف ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني خلال الفترة من 6-10 أكتوبر، بمقر الجامعة في منطقة الجوف، بحضورٍ فاقَ 3 آلاف من عموم أهالي المنطقة والطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، وبمشاركة ٦٠ متطوعًا ومتطوعة.

وفي الحفل الختامي المعدّ بهذه المناسبة، نوّه عميد شؤون الطلاب في جامعة الجوف، الدكتور هزاع بن عبدالكريم الفويهي، إلى نجاح مشروع "تبيان لوطن متلاحم" في تحقيق أهدافه بزيادة اللحمة الوطنية بين كافة أبناء المنطقة، معربًا عن أمله بزيادة هذه اللّحمة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

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