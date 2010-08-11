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"الصحة" تقدم خدماتها لـ26867 حاجًّا في "عرفات"

عبر 4 مستشفيات تبلغ سعتها السريرية 766 سريرًا

أعلنت وزارة الصحة أن 26867 حاجًّا راجع مستشفياتها ومراكزها في مشعر عرفات، أمس؛ تلقوا فيها العلاج اللازم في قطاعاتها الصحية التي تضم أكثر من 1500 من الطواقم الصحية لخدمة ضيوف الرحمن.

وذكرت الوزارة أنه تم تقديم الخدمات للحجاج في مشعر عرفات، عبر أربعة مستشفيات، تبلغ سعتها السريرية 766 سريرًا.


وشملت هذه المستشفيات: "مستشفى جبل الرحمة 140 سريرًا، ومستشفى عرفات العام وتبلغ سعته السريرية 300 سرير، ومستشفى نمرة 90 سريرًا، ومستشفى شرق عرفات وتبلغ أسرّته 236 سريرًا".

ووفرت "الصحة" 46 مركزًا صحيًّا مجهزًا تجهيزًا عاليًا، تم تطويرها لهذا العام؛ تضم مركز غرفة إنعاش الحالات الحرجة، وعيادات خارجية، وأسرّة لضربات الشمس، وصيدلية متكاملة.

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"الصحة" تقدم خدماتها لـ26867 حاجًّا في "عرفات"
سبق

أعلنت وزارة الصحة أن 26867 حاجًّا راجع مستشفياتها ومراكزها في مشعر عرفات، أمس؛ تلقوا فيها العلاج اللازم في قطاعاتها الصحية التي تضم أكثر من 1500 من الطواقم الصحية لخدمة ضيوف الرحمن.

وذكرت الوزارة أنه تم تقديم الخدمات للحجاج في مشعر عرفات، عبر أربعة مستشفيات، تبلغ سعتها السريرية 766 سريرًا.


وشملت هذه المستشفيات: "مستشفى جبل الرحمة 140 سريرًا، ومستشفى عرفات العام وتبلغ سعته السريرية 300 سرير، ومستشفى نمرة 90 سريرًا، ومستشفى شرق عرفات وتبلغ أسرّته 236 سريرًا".

ووفرت "الصحة" 46 مركزًا صحيًّا مجهزًا تجهيزًا عاليًا، تم تطويرها لهذا العام؛ تضم مركز غرفة إنعاش الحالات الحرجة، وعيادات خارجية، وأسرّة لضربات الشمس، وصيدلية متكاملة.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
03:18 PM

"الصحة" تقدم خدماتها لـ26867 حاجًّا في "عرفات"

عبر 4 مستشفيات تبلغ سعتها السريرية 766 سريرًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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أعلنت وزارة الصحة أن 26867 حاجًّا راجع مستشفياتها ومراكزها في مشعر عرفات، أمس؛ تلقوا فيها العلاج اللازم في قطاعاتها الصحية التي تضم أكثر من 1500 من الطواقم الصحية لخدمة ضيوف الرحمن.

وذكرت الوزارة أنه تم تقديم الخدمات للحجاج في مشعر عرفات، عبر أربعة مستشفيات، تبلغ سعتها السريرية 766 سريرًا.


وشملت هذه المستشفيات: "مستشفى جبل الرحمة 140 سريرًا، ومستشفى عرفات العام وتبلغ سعته السريرية 300 سرير، ومستشفى نمرة 90 سريرًا، ومستشفى شرق عرفات وتبلغ أسرّته 236 سريرًا".

ووفرت "الصحة" 46 مركزًا صحيًّا مجهزًا تجهيزًا عاليًا، تم تطويرها لهذا العام؛ تضم مركز غرفة إنعاش الحالات الحرجة، وعيادات خارجية، وأسرّة لضربات الشمس، وصيدلية متكاملة.

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