جامعة عبد الرحمن بن فيصل تفعل البطاقات الجامعية الذكية

واعتمدت خطة سير المركبات بالحرم الجامعي

أصدرت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، بطاقات جامعية ذكية تخص طلابها المستجدين والحاليين، وذلك ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية التي تعمل عليها الجامعة، بالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة وعمادة الاتصالات وتقنية المعلومات وعمادة القبول والتسجيل، وذلك بهدف تسهيل كافة العمليات الإلكترونية للطالب والطالبة ومنسوبي الجامعة.

من جانبه أوضح وكيل الجامعة رئيس اللجنة الدائمة للأمن والسلامة، الدكتور صالح بن علي الراشد، أن جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل أصدرت بطاقات ذكية ذات مواصفات خاصة؛ من أجل سهولة استخدامها في الجامعة، والاستفادة من مرافقها.

وبيّن أن الجامعة لديها منظومة ودائرة إلكترونية متكاملة الجوانب من خلال بنى تحتية متميزة على مستوى الجامعات، وأنظمة متقدمة تعمل بشكل متوازٍ مع كافة الإدارات والأقسام والقطاعات الخارجية، والتي تضمن سير جميع الخدمات الإلكترونية؛ حيث عملت الجامعة في الاستفادة من التقنية بتفعيل البطاقة الجامعية الإلكترونية دون الحاجة لطباعتها، وذلك بخطوات سهلة وميسرة عبر تطبيق الجامعة (MY IAU) لجميع الطلبة المقبولين للعام الحالي، وجميع من على مقاعد الدراسة لعدد قرابة "32000" بطاقة الإلكترونية يتم إبرازها من الأجهزة الذكية مع تطبيق توكلنا.

إلى جانب ذلك اعتمدت الجامعة خطة سير المركبات بالحرم الجامعي بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية وإدارة الأمن بالجامعة، وذلك لتسهيل عملية دخول وخروج مركبات الطلاب والطالبات، بما يضمن سلاسة المرور والتأكيد على أهمية إبراز تطبيق توكلنا لدى كافة منسوبي الجامعة والمراجعين، وهذا بما يضمن سلامتهم الصحية والعمل بالبروتوكولات التي أقرتها الجهات المعنية من أجل عودة حضورية آمنة للطلاب والطالبات على مقاعد الدراسة.

وبيّن الدكتور "الراشد" أن الجامعة استعدّت بشكل كامل لاستقبال الطلاب والطالبات للدراسة الحضورية للعام الجامعي 1443هـ، بكافة فروعها، وشدّدت الجامعة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من وزارة الصحة، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية طيلة فترة التواجد في الحرم الجامعي، مشددًا على أهمية التزام رجال الأمن في الجامعة على فرض تطبيق جميع التدابير على مداخل الجامعة والكليات والعمادات، وإلزام جميع مراجعي الجامعة ومنسوبيها بالتقيُّد بلبس الكمامة وإبراز تطبيق "توكلنا"، ومنع أي شخص مخالف من الدخول، ومضاعفة الجهود وتنفيذ جولات مستمرّة داخل مباني الجامعة؛ للتأكد من التقيد بذلك ونشر اللوحات التوعوية بهذا الشأن وملصقات التباعد، وتحديثها بشكل مستمر.

وحثّ الدكتور "الراشد" جميع منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظّفين والطلاب والطالبات والمستفيدين، على ضرورة الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا وإبراز تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول للتأكد من حالة التحصين؛ حيث ستكون شرطًا أساسيًّا للدخول إلى الجامعة وجميع مرافقها ومنشآتها، وأهابت الجامعة بجميع الطلاب والطالبات غير المحصّنين بسرعة الحصول على اللقاح لاستكمال الحصول على الجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي الجديد 1443هـ.