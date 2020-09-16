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مدرب "الأهلي": لا يهمني إذا كنا سنواجه "الهلال" أو أي فريق آخر في ثمن النهائي

في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه والشرطة العراقي

قال مدرب "الأهلي" فلادان ميلويفيتش: فلسفتي التدريبية تقضي بأن ننظر لكل مباراة على حدة، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه والشرطة العراقي ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتابع: مباراة الغد أمام الشرطة العراقي ستكون صعبة؛ حققنا 6 نقاط وتصدرنا جدول الترتيب العام للمجموعة الأولى، ولكننا واجهنا مشاكل بسبب الإصابات في صفوف الفريق.

وتابع: لدينا لاعبون متعافون من الإصابات، وكذلك نملك لاعبين شباباً سوف يحظون بفرصة للعب في مواجهة الغد.

وأضاف: لا يهمني إذا كنا سنواجه الهلال أو أي فريق آخر في ثمن النهائي، أنا أركز على فريقي، وأريد الفوز بغضّ النظر عن اسم الخصم.

من جانبه، قال اللاعب ماركو مارين: نسعى دائماً للانتصار، وسنعمل على تحقيق الفوز في مباراة الغد، استعدادات الفريق كانت من أجل أن نظهر بشكل مميز، وأعتقد أننا جاهزون أكثر من فريق الشرطة خاصة بعد المباراة الأخيرة.

وزاد قائلاً: "مباراتنا الأولى أمام فريق الشرطة كانت أول مشاركة رسمية لـي خلال 6 أشهر، لذا فأنا واثق أن بإمكاني تقديم الأفضل؛ لأنني سأكون في حال أفضل بدنياً بعد لعب المزيد من المباريات.

مدرب الأهلي فلادان ميلويفيتش

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب "الأهلي": لا يهمني إذا كنا سنواجه "الهلال" أو أي فريق آخر في ثمن النهائي
سبق

قال مدرب "الأهلي" فلادان ميلويفيتش: فلسفتي التدريبية تقضي بأن ننظر لكل مباراة على حدة، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه والشرطة العراقي ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتابع: مباراة الغد أمام الشرطة العراقي ستكون صعبة؛ حققنا 6 نقاط وتصدرنا جدول الترتيب العام للمجموعة الأولى، ولكننا واجهنا مشاكل بسبب الإصابات في صفوف الفريق.

وتابع: لدينا لاعبون متعافون من الإصابات، وكذلك نملك لاعبين شباباً سوف يحظون بفرصة للعب في مواجهة الغد.

وأضاف: لا يهمني إذا كنا سنواجه الهلال أو أي فريق آخر في ثمن النهائي، أنا أركز على فريقي، وأريد الفوز بغضّ النظر عن اسم الخصم.

من جانبه، قال اللاعب ماركو مارين: نسعى دائماً للانتصار، وسنعمل على تحقيق الفوز في مباراة الغد، استعدادات الفريق كانت من أجل أن نظهر بشكل مميز، وأعتقد أننا جاهزون أكثر من فريق الشرطة خاصة بعد المباراة الأخيرة.

وزاد قائلاً: "مباراتنا الأولى أمام فريق الشرطة كانت أول مشاركة رسمية لـي خلال 6 أشهر، لذا فأنا واثق أن بإمكاني تقديم الأفضل؛ لأنني سأكون في حال أفضل بدنياً بعد لعب المزيد من المباريات.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
03:43 PM

مدرب "الأهلي": لا يهمني إذا كنا سنواجه "الهلال" أو أي فريق آخر في ثمن النهائي

في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه والشرطة العراقي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مدرب "الأهلي" فلادان ميلويفيتش: فلسفتي التدريبية تقضي بأن ننظر لكل مباراة على حدة، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه والشرطة العراقي ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتابع: مباراة الغد أمام الشرطة العراقي ستكون صعبة؛ حققنا 6 نقاط وتصدرنا جدول الترتيب العام للمجموعة الأولى، ولكننا واجهنا مشاكل بسبب الإصابات في صفوف الفريق.

وتابع: لدينا لاعبون متعافون من الإصابات، وكذلك نملك لاعبين شباباً سوف يحظون بفرصة للعب في مواجهة الغد.

وأضاف: لا يهمني إذا كنا سنواجه الهلال أو أي فريق آخر في ثمن النهائي، أنا أركز على فريقي، وأريد الفوز بغضّ النظر عن اسم الخصم.

من جانبه، قال اللاعب ماركو مارين: نسعى دائماً للانتصار، وسنعمل على تحقيق الفوز في مباراة الغد، استعدادات الفريق كانت من أجل أن نظهر بشكل مميز، وأعتقد أننا جاهزون أكثر من فريق الشرطة خاصة بعد المباراة الأخيرة.

وزاد قائلاً: "مباراتنا الأولى أمام فريق الشرطة كانت أول مشاركة رسمية لـي خلال 6 أشهر، لذا فأنا واثق أن بإمكاني تقديم الأفضل؛ لأنني سأكون في حال أفضل بدنياً بعد لعب المزيد من المباريات.

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