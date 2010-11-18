قائد شرطة البصرة: 80% من المخدرات التي تدخل المحافظة مصدرها إيران

قال: سنعمل بقوة على تأمين هذه الحدود من خلال قيادة الحدود والقوة البحرية

أعلن قائد شرطة البصرة، رشيد فليح، أن 80% من المخدرات التي تدخل إلى المحافظة مصدرها إيران، وأن النسبة المتبقية تأتي من دول العالم الأخرى.

وكشف "فليح" خلال مؤتمر صحفي عقده في المحافظة، أنه حصل على الموافقات المطلوبة من قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية لشن عملية عسكرية واسعة، لتأمين الشريط الحدودي للبصرة مع إيران على مدى 94 كيلومتراً.

وتابع: "سنعمل بقوة على تأمين هذه الحدود من خلال قيادة الحدود والقوة البحرية في محافظة البصرة" وفق "سكاي نيوز".

وأضاف فليح: أن مياه شط العرب ستخضع لعمليات تفتيش أوسع لإيقاف تدفق المخدرات من إيران.

وقبل نحو أسبوع، أعلن قائد شرطة محافظة البصرة انطلاق حملة أمنية تستهدف تجار السموم المخدرة في المدينة.

وفي 17 سبتمبر الماضي، أصدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بياناً قالت فيه إن العراق أصبح سوقاً "رائجاً" لبيع وتعاطي المخدرات؛ خصوصاً بين فئة الشباب من الجنسين، بعدما كان فقط طريقاً لمرور تلك السموم.