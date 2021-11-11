"المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام" تُعيِّن شركة الوسائل السعودية وكيلاً إعلانياً حصرياً

لمبيعات الإعلانات التجارية المرئية - المسموعة والمطبوعة والرقمية لكافة المنصّات

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام "SRMG" تعيين شركة الوسائل السعودية "SMC" أبرز الشركات المتخصصة في التسويق الإعلاني الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وكيلًا إعلانيًا حصريًا للمجموعة التي وقّعت عقدًا مع الأخيرة تتولّى بموجبه مهام مبيعات الإعلانات التجارية الرقمية والمرئية والمسموعة والمطبوعة، لكافة المنصّات التابعة لـSRMG، وذلك بدءًا من الثامن من نوفمبر 2021.



وتعد الوسائل السعودية من أهم الشركات التي تقدم خدمات التسويق الإعلاني، والأكثر خبرة في تقديم الخيارات والحلول الإعلانية، وفق أعلى المعايير المهنية، كما أنها تملك خبرة تراكمية أهلتها لأن تكون الأبرز في المنطقة العربية والشرق الأوسط في مجالها، بالإضافة إلى مواكبتها التطور الكبير الذي شهده قطاع الإعلانات الرقمية؛ حيث عززت من قدراتها وإمكاناتها بالاستفادة من التقنية الرقمية المتجددة وتوظيفها في خدمة سوق الإعلانات.



وتسعى هذه الشراكة إلى منح المعلنين فرصاً تجاريةً جديدةً واعدة وآفاقاً أوسع في الوصول إلى الجمهور؛ ما يُعزّز من مكانة المجموعة كشركة رائدة في قطاع الإعلانات.



تعقيباً على الاتفاقية: قالت الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام "SRMG" جمانا راشد الراشد: "لقد أعلنا مؤخراً عن استراتيجية النمو والتحول الرقمي الجديدة، لتصبح المجموعة مركزاً إعلامياً متكاملاً مدعوماً بالبيانات ومرتكزاً على التكنولوجيا ونظم الربط المتطورة، لريادة الإعلام الرقمي والاجتماعي، ولخلق محتوى فريد وحصري، تعزيزاً لمكانة المجموعة كمصدر موثوق للأخبار والمعلومات من وإلى الشرق الأوسط".



وأضافت: "لقد وضعنا لأنفسنا أهدافًا طموحة، ولطالما كانت الشراكات الاستراتيجية عامل نجاح حاسمًا بالنسبة لنا؛ لذا ومن خلال توقيع هذه الاتفاقية، فيسرنا الإعلان عن شركة الوسائل السعودية "SMC" كشريك استراتيجي رئيسي للمجموعة. سوف يلعب هذا التعاون دوراً أساسياً في تطوير الأداء، وتعزيز الكفاءات، وتعظيم الإيرادات التي ستؤدي إلى خلق تجربة أفضل لقرائنا ومتصفحينا ومعلنينا، فضلاً عن تحقيق العوائد لمساهمينا. سعداء بالشراكة مع شركة الوسائل السعودية "SMC" ونتطلع للتعاون والعمل عن قرب مع فرق العمل في SMC".



من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية "SMC" محمد الخريجي: "تعزز هذه الاتفاقية من أهداف الشركة الرامية إلى تمكين العملاء في المنطقة من الاستفادة من خبراتنا الواسعة في التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات بما يضمن تحفيز الإبداع والتنافسية من خلال الفرص المبتكرة التي توفرها استراتيجيتنا التوسعية نحو تعزيز مكانة الشركة إقليميًا والنهوض بهذه الصناعة لتقديم حلول استثنائية ذات جودة عالية للمنافذ الإعلامية والمنصّات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي بما يضمن الدور الذي نتطلع به في قيادة هذه الصناعة التي تشهد نمواً مطرداً.



تجدُر الإشارة إلى أن المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام "SRMG" -المدرجة في سوق الأسهم السعودية "تداول"، والتي يقودها فريق تنفيذي تم تعيينه حديثًا – تُركّز على تقديم محتوى حصري ونوعي للجمهور، من خلال منصّات رقمية واجتماعية مبتكرة ثابتة ومتحرّكة، فضلاً عن تعزيز انتشار وسائلها الإعلامية عبر الأقمار الصناعية. كما تُخطِّط المجموعة لتعزيز قدراتها في مجال البيانات والتقنية، وتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتعزيز قدراتها المالية، وتنويع مصادر الإيرادات. يُذكر أن SRMG تمتلك أكثر من 30 وسيلة إعلامية كبرى بما في ذلك صحيفة الشرق الأوسط وشبكة الشرق للأخبار، وصحيفة عرب نيوز، وغيرها.