وأوصت من يعاني من نزلات البرد بشرب الشاي والزنجبيل الساخن؛ لكونه يساعد على تقليل الاحتقان، ويرطب الحلق.

أوضحت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، أهم الطرق المنزلية لتخفيف نزلات البرد، وأولها تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C .

تعرّف على أهم الطرق المنزلية لتخفيف نزلات البرد هادي العصيمي سبق 2020-12-28 أوضحت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، أهم الطرق المنزلية لتخفيف نزلات البرد، وأولها تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C . وأوصت من يعاني من نزلات البرد بشرب الشاي والزنجبيل الساخن؛ لكونه يساعد على تقليل الاحتقان، ويرطب الحلق. ونوهت بفاعلية الليمون الدافئ بالعسل في تخفيف نزلات البرد وتهدئة الجهاز التنفسي.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442 04:34 PM

تعرّف على أهم الطرق المنزلية لتخفيف نزلات البرد أبرزها تناول الأطعمة التي تحتوي فيتامين C





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أوضحت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، أهم الطرق المنزلية لتخفيف نزلات البرد، وأولها تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C .

وأوصت من يعاني من نزلات البرد بشرب الشاي والزنجبيل الساخن؛ لكونه يساعد على تقليل الاحتقان، ويرطب الحلق.

ونوهت بفاعلية الليمون الدافئ بالعسل في تخفيف نزلات البرد وتهدئة الجهاز التنفسي.