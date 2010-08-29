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"كورونا" يباغت 5.453 فرنسيًّا جديدًا ويودي بحياة 6

عدد الوفيات يرتفع إلى 30.602

سجَّلت فرنسا 5.453 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت نزولاً من 7.379 أمس.

وبيّنت وزارة الصحة أن العدد التراكمي لوفيات كورونا ارتفع إلى 30.602 من 30.596 حالة، أُعلنت أمس، وفقًا لـ"رويترز".

وبلغ عدد المصابين بكورونا في المستشفيات 4.530 حالة، مقابل 4.535 حالة في اليوم السابق، في حين ارتفع عدد الحالات في وحدات العناية المركزة إلى 400 من 387.

فيروس كورونا الجديد فرنسا

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"كورونا" يباغت 5.453 فرنسيًّا جديدًا ويودي بحياة 6
سبق

سجَّلت فرنسا 5.453 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت نزولاً من 7.379 أمس.

وبيّنت وزارة الصحة أن العدد التراكمي لوفيات كورونا ارتفع إلى 30.602 من 30.596 حالة، أُعلنت أمس، وفقًا لـ"رويترز".

وبلغ عدد المصابين بكورونا في المستشفيات 4.530 حالة، مقابل 4.535 حالة في اليوم السابق، في حين ارتفع عدد الحالات في وحدات العناية المركزة إلى 400 من 387.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
09:05 PM

"كورونا" يباغت 5.453 فرنسيًّا جديدًا ويودي بحياة 6

عدد الوفيات يرتفع إلى 30.602

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجَّلت فرنسا 5.453 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت نزولاً من 7.379 أمس.

وبيّنت وزارة الصحة أن العدد التراكمي لوفيات كورونا ارتفع إلى 30.602 من 30.596 حالة، أُعلنت أمس، وفقًا لـ"رويترز".

وبلغ عدد المصابين بكورونا في المستشفيات 4.530 حالة، مقابل 4.535 حالة في اليوم السابق، في حين ارتفع عدد الحالات في وحدات العناية المركزة إلى 400 من 387.

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