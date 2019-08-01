النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزائدي" مديرًا عامًّا لتعليم مكة المكرمة

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، لمدة عام واحد.

السيرة العملية

وقد شغل الدكتور أحمد محمد خلف الزائدي، منصب نائب مدير مركز تطوير التعليم الجامعي مركز تطوير التعليم الجامعي، جدة المملكة العربية السعودية.

وقد عمل الزائدي في وزارة التربية والتعليم منذ عام 1406هـ إلى عام 1432هـ، تدرجت خلال هذه الفترة بين العمل معلماً، ومشرفاً تربويّاً، ومديراً لمكتب التربية والتعليم بشمال جدة، ومؤخراً مشرف تدريب للقيادة والإدارة التربوية، اكتسبت خلال هذه الفترة الكثير من الخبرات التعليمية والتربوية.

الشهادات العلمية:

1986: درجة البكالوريوس من الأحياء، كلية التربية، جامعة أم القرى، الطائف، المملكة العربية السعودية. وفي عام 2000 حصل على درجة الماجستير من الإشراف التربوي، كلية التربية جامعة أم القرى، مكة، المملكة العربية السعودية. وفي عام 2009 حصل على درجة الدكتوراه من القيادة والإدارة التربوية، كلية التربية، جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة، نيوكاسل، بريطانيا.

الخبرات السابقة:

1986 - 1989: معلم علوم، نايف بن عبدالعزيز المتوسطة، جدة، المملكة العربية السعودية.

1989 - 1994: معلم لمادة الأحياء، ثانوية بدر المطورة، جدة، المملكة العربية السعودية.

1994 - 1997: مشرف تربوي لمادة العلوم (الأحياء)، مركز الإشراف التربوي بجنوب جدة، جدة، المملكة العربية السعودية.

1997 - 2000: مساعد مدير المركز، مركز الإشراف التربوي بجنوب جدة، جدة، المملكة العربية السعودية.

1998 - 2000: مساعد مدير المركز، مركز الإشراف التربوي بشرق جدة، جدة، المملكة العربية السعودية.

2000 - 2003: مدير مركز الشمال، مركز الإشراف التربوي بشمال جدة، جدة، المملكة العربية السعودية.

2009 - 2011: مشرف تدريب، إدارة تعليم جدة - التدريب التربوي، جدة، المملكة العربية السعودية.

2011 - حاليًّا: أستاذ مساعد الإدارة التربوية، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية.

2012 - حاليًّا: رئيس قسم الإدارة التربوية، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية.

2016 - 2018: وكيل كلية الدراسات العليا التربوية، كلية الدراسات العليا التربوية، جدة، المملكة العربية السعودية.

2018: نائب مدير مركز تطوير التعليم الجامعي، مركز تطوير التعليم الجامعي، جدة، المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزائدي" مديرًا عامًّا لتعليم مكة المكرمة
سبق

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، لمدة عام واحد.

السيرة العملية

وقد شغل الدكتور أحمد محمد خلف الزائدي، منصب نائب مدير مركز تطوير التعليم الجامعي مركز تطوير التعليم الجامعي، جدة المملكة العربية السعودية.

وقد عمل الزائدي في وزارة التربية والتعليم منذ عام 1406هـ إلى عام 1432هـ، تدرجت خلال هذه الفترة بين العمل معلماً، ومشرفاً تربويّاً، ومديراً لمكتب التربية والتعليم بشمال جدة، ومؤخراً مشرف تدريب للقيادة والإدارة التربوية، اكتسبت خلال هذه الفترة الكثير من الخبرات التعليمية والتربوية.

الشهادات العلمية:

1986: درجة البكالوريوس من الأحياء، كلية التربية، جامعة أم القرى، الطائف، المملكة العربية السعودية. وفي عام 2000 حصل على درجة الماجستير من الإشراف التربوي، كلية التربية جامعة أم القرى، مكة، المملكة العربية السعودية. وفي عام 2009 حصل على درجة الدكتوراه من القيادة والإدارة التربوية، كلية التربية، جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة، نيوكاسل، بريطانيا.

الخبرات السابقة:

1986 - 1989: معلم علوم، نايف بن عبدالعزيز المتوسطة، جدة، المملكة العربية السعودية.

1989 - 1994: معلم لمادة الأحياء، ثانوية بدر المطورة، جدة، المملكة العربية السعودية.

1994 - 1997: مشرف تربوي لمادة العلوم (الأحياء)، مركز الإشراف التربوي بجنوب جدة، جدة، المملكة العربية السعودية.

1997 - 2000: مساعد مدير المركز، مركز الإشراف التربوي بجنوب جدة، جدة، المملكة العربية السعودية.

1998 - 2000: مساعد مدير المركز، مركز الإشراف التربوي بشرق جدة، جدة، المملكة العربية السعودية.

2000 - 2003: مدير مركز الشمال، مركز الإشراف التربوي بشمال جدة، جدة، المملكة العربية السعودية.

2009 - 2011: مشرف تدريب، إدارة تعليم جدة - التدريب التربوي، جدة، المملكة العربية السعودية.

2011 - حاليًّا: أستاذ مساعد الإدارة التربوية، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية.

2012 - حاليًّا: رئيس قسم الإدارة التربوية، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية.

2016 - 2018: وكيل كلية الدراسات العليا التربوية، كلية الدراسات العليا التربوية، جدة، المملكة العربية السعودية.

2018: نائب مدير مركز تطوير التعليم الجامعي، مركز تطوير التعليم الجامعي، جدة، المملكة العربية السعودية.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
07:05 PM
اخر تعديل
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
08:30 PM

"الزائدي" مديرًا عامًّا لتعليم مكة المكرمة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
4
7,750

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، لمدة عام واحد.

السيرة العملية

وقد شغل الدكتور أحمد محمد خلف الزائدي، منصب نائب مدير مركز تطوير التعليم الجامعي مركز تطوير التعليم الجامعي، جدة المملكة العربية السعودية.

وقد عمل الزائدي في وزارة التربية والتعليم منذ عام 1406هـ إلى عام 1432هـ، تدرجت خلال هذه الفترة بين العمل معلماً، ومشرفاً تربويّاً، ومديراً لمكتب التربية والتعليم بشمال جدة، ومؤخراً مشرف تدريب للقيادة والإدارة التربوية، اكتسبت خلال هذه الفترة الكثير من الخبرات التعليمية والتربوية.

الشهادات العلمية:

1986: درجة البكالوريوس من الأحياء، كلية التربية، جامعة أم القرى، الطائف، المملكة العربية السعودية. وفي عام 2000 حصل على درجة الماجستير من الإشراف التربوي، كلية التربية جامعة أم القرى، مكة، المملكة العربية السعودية. وفي عام 2009 حصل على درجة الدكتوراه من القيادة والإدارة التربوية، كلية التربية، جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة، نيوكاسل، بريطانيا.

الخبرات السابقة:

1986 - 1989: معلم علوم، نايف بن عبدالعزيز المتوسطة، جدة، المملكة العربية السعودية.

1989 - 1994: معلم لمادة الأحياء، ثانوية بدر المطورة، جدة، المملكة العربية السعودية.

1994 - 1997: مشرف تربوي لمادة العلوم (الأحياء)، مركز الإشراف التربوي بجنوب جدة، جدة، المملكة العربية السعودية.

1997 - 2000: مساعد مدير المركز، مركز الإشراف التربوي بجنوب جدة، جدة، المملكة العربية السعودية.

1998 - 2000: مساعد مدير المركز، مركز الإشراف التربوي بشرق جدة، جدة، المملكة العربية السعودية.

2000 - 2003: مدير مركز الشمال، مركز الإشراف التربوي بشمال جدة، جدة، المملكة العربية السعودية.

2009 - 2011: مشرف تدريب، إدارة تعليم جدة - التدريب التربوي، جدة، المملكة العربية السعودية.

2011 - حاليًّا: أستاذ مساعد الإدارة التربوية، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية.

2012 - حاليًّا: رئيس قسم الإدارة التربوية، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية.

2016 - 2018: وكيل كلية الدراسات العليا التربوية، كلية الدراسات العليا التربوية، جدة، المملكة العربية السعودية.

2018: نائب مدير مركز تطوير التعليم الجامعي، مركز تطوير التعليم الجامعي، جدة، المملكة العربية السعودية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
30,929
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,390
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,479
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,474

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة