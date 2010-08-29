الاتحاد السعودي للطب الرياضي يعتمد "مستشفيات سليمان الحبيب" لإجراء فحوصات اللاعبين

لتصبح المنشأة الصحية الوحيدة التي حصلت على هذا الاعتماد في إنجاز فريد

اعتمد الاتحاد السعودي للطب الرياضي، مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب لإجراء "الفحص الطبي لما قبل المنافسات الرياضية" للرياضيين، وبهذا تصبح المنشأة الصحية الوحيدة التي حصلت على هذا الاعتماد، بعد اجتياز جميع متطلبات ومقاييس اللجنة التي قامت بعملية تقييم شاملة، للمرافق والأطقم الطبية والفنية والأجهزة وزيارة عددٍ من الأقسام بفروع المجموعة.

ويهدف هذا الفحص إلى تحديد ما إذا كان الرياضي لائقاً طبياً للانخراط في رياضة معينة أو حدث رياضي، واكتشاف المشكلات الصحية المستقبلية التي يمكن أن تؤثر في الأداء أو تعرّض حياة الرياضي للخطر، إذ إنه من الممكن أن يتأثر الرياضيون بمشكلات ليس لها أعراض علنية ولا يمكن اكتشافها إلا من خلال التقييمات الصحية الدورية، كأمراض القلب والضغط والسكري والأوعية الدموية.

وسيشمل التقييم الفحوصات المخبرية والفحص السريري للجهاز العضلي والحركي وتخطيط القلب والأسنان، وبناءً على النتائج سيتحدّد ما إذا كان اللاعب قادراً على ممارسة الرياضة والدخول في المنافسات أو يحتاج إلى إجراء مزيدٍ من الفحوصات.

وتمثل التقييمات الصحية الدورية والمراقبة المستمرة فرصة لتشخيص وإدارة الحالات وتحديد الظروف المعيقة للأداء المثالي للرياضيين، كما أن التشخيص والعلاج في مرحلة مبكرة سينعكسان بالإيجاب على صحة اللاعبين وحياتهم، إضافة إلى حمايتهم في المقام الأول من خطر الوفاه المفاجئة، وتحديداً ممّن لديهم قصور في وظائف القلب.

ويُعد الحصول على هذا الاعتماد إنجازاً يُضاف إلى سجلات المجموعة وإنجازاتها، وتتويجاً لالتزامها بالحفاظ على أعلى مستويات الجودة، وتطبيق المعايير الدولية وتوفير أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية، المدعومة بأحدث التجهيزات والأطقم الطبية المؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً من حملة البورد والزمالات الأوربية.

كما أن هذا الفحص يعد من الأمور الحيوية التي يجريها لاعبو النخبة بصورة دورية، ومن أهم الإجراءات التي توصي بها اللجنة الأولمبية الدولية قبل المنافسات الرياضية، حرصاً على سلامة الرياضيين وصحتهم.

جدير بالذكر أن مستشفيات د. سليمان الحبيب حصدت عدة شهادات محلية ودولية، منها: اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI والمؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز SRC، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم، وجائزة HIMSS للملف الإلكتروني وتقنيات الأشعة التداخلية والعناية الحرجة عن بُعد، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى من المركز السعودي لسلامة المرضى.