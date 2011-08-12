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باكتمال اليوم الثاني.. 69 مليون حصاة رماها الحجاج في الجمرات

وفق تقديرات مبنية على عدد الحجاج الذي أعلنته "الإحصاء"

كشفت التقديرات حول عدد الحصى التي يرميها الحجاج في الجمرات الثلاث أنها ستبلغ 69,703,368 باكتمال رمي الجمار لهذا اليوم، وهو الرقم الذي يكشف عن حجم سعة الجمرات لاستقبال كل هذا الحجم من الأحجار التي التقطها الحجاج من مشعر مزدلفة.

وتأتي هذه الأرقام للحصى تقديرات مبنية على رقم ضيوف الرحمن الذي أعلنته الهيئة العام للإحصاء.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للإحصاء يوم عرفة أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ 2.489.406 حجّاج، منهم 1.855.027 حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634.379 حاجًّا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته 67%.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باكتمال اليوم الثاني.. 69 مليون حصاة رماها الحجاج في الجمرات
سبق

كشفت التقديرات حول عدد الحصى التي يرميها الحجاج في الجمرات الثلاث أنها ستبلغ 69,703,368 باكتمال رمي الجمار لهذا اليوم، وهو الرقم الذي يكشف عن حجم سعة الجمرات لاستقبال كل هذا الحجم من الأحجار التي التقطها الحجاج من مشعر مزدلفة.

وتأتي هذه الأرقام للحصى تقديرات مبنية على رقم ضيوف الرحمن الذي أعلنته الهيئة العام للإحصاء.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للإحصاء يوم عرفة أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ 2.489.406 حجّاج، منهم 1.855.027 حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634.379 حاجًّا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته 67%.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
03:41 PM

باكتمال اليوم الثاني.. 69 مليون حصاة رماها الحجاج في الجمرات

وفق تقديرات مبنية على عدد الحجاج الذي أعلنته "الإحصاء"

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محمد المواسي - بعثة المشاعر المقدّسة
3
688

كشفت التقديرات حول عدد الحصى التي يرميها الحجاج في الجمرات الثلاث أنها ستبلغ 69,703,368 باكتمال رمي الجمار لهذا اليوم، وهو الرقم الذي يكشف عن حجم سعة الجمرات لاستقبال كل هذا الحجم من الأحجار التي التقطها الحجاج من مشعر مزدلفة.

وتأتي هذه الأرقام للحصى تقديرات مبنية على رقم ضيوف الرحمن الذي أعلنته الهيئة العام للإحصاء.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للإحصاء يوم عرفة أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ 2.489.406 حجّاج، منهم 1.855.027 حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634.379 حاجًّا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته 67%.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,744
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,708
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,685
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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33,795

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