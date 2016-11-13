بسداسية في شباك "طبرجل".. الشباب يكمل عقد المتأهلين لدور 32 لبطولة كأس الملك

أكمل فريق الشباب عقد الفرق المتأهلة إلى دور الـ32 لبطولة ‎كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على ‎فريق طبرجل بستة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، يوم الأربعاء، على أرضية ملعب جامعة الجوف بالجوف.



وجاءت أهداف الشباب عن طريق: كريستيان جوانكا "هدفين"، بالإضافة إلى هدف لكل من: سيباستيو جونيور، وأحمد شراحيلي، وألفريد ندياي، ومحمد السهلاوي.