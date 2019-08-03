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الاتحاد يطرح تذاكر مباراته مع ذوب آهن في منافذ بيع ملعب زعبيل

في افتتاح دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا

أعلن نادي الاتحاد طرح تذاكر مباراته مع ذوب آهن الإيراني في ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2019 والمقرر إقامتها بعد غدٍ الاثنين على ملعب زعبيل بمدينة دبي.

وحدد النادي بيع التذاكر عبر منافذ البيع المخصصة في ملعب زعبيل بمدينة دبي الإماراتية كونها أرضًا محايدة اختارها فريق الاتحاد لإقامة المباراة.

وستكون أسعار التذاكر على النحو التالي:

20 درهمًا للدرجة الثانية، و50 للأولى، و200 لدرجة الـVIB، على أن تبدأ عمليات بيع التذاكر من الساعة الخامسة عصرًا وحتى التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يطرح تذاكر مباراته مع ذوب آهن في منافذ بيع ملعب زعبيل
سبق

أعلن نادي الاتحاد طرح تذاكر مباراته مع ذوب آهن الإيراني في ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2019 والمقرر إقامتها بعد غدٍ الاثنين على ملعب زعبيل بمدينة دبي.

وحدد النادي بيع التذاكر عبر منافذ البيع المخصصة في ملعب زعبيل بمدينة دبي الإماراتية كونها أرضًا محايدة اختارها فريق الاتحاد لإقامة المباراة.

وستكون أسعار التذاكر على النحو التالي:

20 درهمًا للدرجة الثانية، و50 للأولى، و200 لدرجة الـVIB، على أن تبدأ عمليات بيع التذاكر من الساعة الخامسة عصرًا وحتى التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
11:02 PM

الاتحاد يطرح تذاكر مباراته مع ذوب آهن في منافذ بيع ملعب زعبيل

في افتتاح دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلن نادي الاتحاد طرح تذاكر مباراته مع ذوب آهن الإيراني في ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2019 والمقرر إقامتها بعد غدٍ الاثنين على ملعب زعبيل بمدينة دبي.

وحدد النادي بيع التذاكر عبر منافذ البيع المخصصة في ملعب زعبيل بمدينة دبي الإماراتية كونها أرضًا محايدة اختارها فريق الاتحاد لإقامة المباراة.

وستكون أسعار التذاكر على النحو التالي:

20 درهمًا للدرجة الثانية، و50 للأولى، و200 لدرجة الـVIB، على أن تبدأ عمليات بيع التذاكر من الساعة الخامسة عصرًا وحتى التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي.

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