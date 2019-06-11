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أمانة الباحة تواصل أعمال التعقيم والتطهير للمواقع الحيوية

استمراراً للجهود الوقائية المبذولة للحد من انتشار كورونا

كثفت أمانة منطقة الباحة جهودها في أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمواقع الحيوية والمحلات التجارية والأماكن العامة، وجسور المشاة، في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

جاء ذلك استمراراً للجهود المبذولة لاستكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونفّذت الأمانة حملة ميدانية في المنطقة؛ لتعقيم وتطهير المقارّ والمرافق الحكومية والأمنية، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك في إطار برنامج الشراكة بين الدوائر الحكومية، تعزيزاً للجهود الوقائية المكثفة الرامية لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأوضحت الأمانة أن جهودها ترتكز خلال هذه الفترة على المساهمة في توفير الضمانات التي تكفل صحة الإنسان وسلامته في جميع الأوقات لاسيما في هذه المرحلة الاستثنائية، حيث جهزت الأمانة لهذا الغرض عدداً من الكوادر المدربة والمؤهلة والمعدات التي تتناسب مع عملية التعقيم وغسل ورش الشوارع، مستفيدة من وقت منع التجول للقيام بعملية التطهير والتعقيم بالمواد ذات الجودة العالية، وذلك بتعاون مختلف الجهات، وحرصها على الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة، في عملية التطهير والتعقيم.

أمانة منطقة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الباحة تواصل أعمال التعقيم والتطهير للمواقع الحيوية
سبق

كثفت أمانة منطقة الباحة جهودها في أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمواقع الحيوية والمحلات التجارية والأماكن العامة، وجسور المشاة، في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

جاء ذلك استمراراً للجهود المبذولة لاستكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونفّذت الأمانة حملة ميدانية في المنطقة؛ لتعقيم وتطهير المقارّ والمرافق الحكومية والأمنية، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك في إطار برنامج الشراكة بين الدوائر الحكومية، تعزيزاً للجهود الوقائية المكثفة الرامية لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأوضحت الأمانة أن جهودها ترتكز خلال هذه الفترة على المساهمة في توفير الضمانات التي تكفل صحة الإنسان وسلامته في جميع الأوقات لاسيما في هذه المرحلة الاستثنائية، حيث جهزت الأمانة لهذا الغرض عدداً من الكوادر المدربة والمؤهلة والمعدات التي تتناسب مع عملية التعقيم وغسل ورش الشوارع، مستفيدة من وقت منع التجول للقيام بعملية التطهير والتعقيم بالمواد ذات الجودة العالية، وذلك بتعاون مختلف الجهات، وحرصها على الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة، في عملية التطهير والتعقيم.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
12:46 PM

أمانة الباحة تواصل أعمال التعقيم والتطهير للمواقع الحيوية

استمراراً للجهود الوقائية المبذولة للحد من انتشار كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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كثفت أمانة منطقة الباحة جهودها في أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمواقع الحيوية والمحلات التجارية والأماكن العامة، وجسور المشاة، في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

جاء ذلك استمراراً للجهود المبذولة لاستكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونفّذت الأمانة حملة ميدانية في المنطقة؛ لتعقيم وتطهير المقارّ والمرافق الحكومية والأمنية، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك في إطار برنامج الشراكة بين الدوائر الحكومية، تعزيزاً للجهود الوقائية المكثفة الرامية لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأوضحت الأمانة أن جهودها ترتكز خلال هذه الفترة على المساهمة في توفير الضمانات التي تكفل صحة الإنسان وسلامته في جميع الأوقات لاسيما في هذه المرحلة الاستثنائية، حيث جهزت الأمانة لهذا الغرض عدداً من الكوادر المدربة والمؤهلة والمعدات التي تتناسب مع عملية التعقيم وغسل ورش الشوارع، مستفيدة من وقت منع التجول للقيام بعملية التطهير والتعقيم بالمواد ذات الجودة العالية، وذلك بتعاون مختلف الجهات، وحرصها على الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة، في عملية التطهير والتعقيم.

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